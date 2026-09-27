Partidos de hoy 27 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este domingo
La jornada tendrá actividad de la UEFA Nations League, Concacaf Nations League, Liga MX y Liga MX Femenil, con partidos desde primera hora
Este domingo 27 de septiembre tendrá una agenda de fútbol con partidos desde las primeras horas de la mañana, con actividad internacional y encuentros de las principales competencias del fútbol mexicano. La UEFA Nations League concentrará buena parte de la programación dominical con la segunda jornada de su fase de grupos.
Entre los partidos europeos destaca el Noruega vs Portugal, programado para las 12:45 horas, en un duelo correspondiente al Grupo D. El conjunto luso llegará después de vencer 1-0 a Gales, mientras que Noruega también consiguió los tres puntos en su presentación tras imponerse 3-2 a Dinamarca.
La actividad de la UEFA Nations League comenzará desde las 07:00 horas con Lituania vs Azerbaiyán. Más tarde se disputarán encuentros como Dinamarca vs Gales, Países Bajos vs Serbia, Gibraltar vs Andorra y Kosovo vs Austria, antes de llegar a los compromisos de las 12:45 horas.
MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? Jornada 10
En México también habrá actividad de Liga MX desde el mediodía. Pumas UNAM recibirá a San Luis a las 12:00 horas, mientras que León enfrentará a FC Juárez a las 19:00 horas. La jornada cerrará con Necaxa vs América a las 21:10 horas.
La Liga MX Femenil tendrá dos encuentros durante el domingo. Puebla enfrentará a Monterrey a las 12:00 horas y Tigres se medirá con Atlético San Luis a las 18:06 horas, ambos correspondientes a la jornada 9 del campeonato.
La programación también incluye cinco partidos de la Concacaf Nations League, con actividad desde las 13:00 horas. Guyana enfrentará a Islas Caimán, mientras que Haití jugará ante Costa Rica, Dominica contra Puerto Rico, Curazao frente a Nicaragua y Trinidad y Tobago ante República Dominicana.
Con partidos de selecciones y clubes distribuidos durante prácticamente todo el día, la agenda del domingo tendrá actividad hasta la noche en México. Quédate para consultar todos los horarios y las opciones de transmisión de los encuentros de este 27 de septiembre.
Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 27 de septiembre
UEFA Nations League
- Lituania vs Azerbaiyán | 07:00 horas | Sky Sports / Izzi
- Dinamarca vs Gales | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi
- Países Bajos vs Serbia | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi
- Gibraltar vs Andorra | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi
- Kosovo vs Austria | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi
- Noruega vs Portugal | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
- Irlanda vs Israel | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
- Alemania vs Grecia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
Liga MX
- Pumas UNAM vs San Luis | 12:00 horas | TUDN / Canal de Las Estrellas / ViX
- León vs FC Juárez | 19:00 horas | FOX One
- Necaxa vs América | 21:10 horas | TUDN / ViX
Liga MX Femenil
- Puebla vs Monterrey | 12:00 horas | ViX
- Tigres vs Atlético San Luis | 18:06 horas | FOX One
Concacaf Nations League
- Guyana vs Islas Caimán | 13:00 horas | Concacaf GO
- Haití vs Costa Rica | 17:00 horas | Concacaf GO
- Dominica vs Puerto Rico | 18:00 horas | Concacaf GO
- Curazao vs Nicaragua | 18:00 horas | Concacaf GO
- Trinidad y Tobago vs República Dominicana | 19:00 horas | Concacaf GO