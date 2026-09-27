Partidos de hoy 27 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este domingo

La jornada tendrá actividad de la UEFA Nations League, Concacaf Nations League, Liga MX y Liga MX Femenil, con partidos desde primera hora

Partidos de hoy domingo 27 de septiembre | Claro Sports

Este domingo 27 de septiembre tendrá una agenda de fútbol con partidos desde las primeras horas de la mañana, con actividad internacional y encuentros de las principales competencias del fútbol mexicano. La UEFA Nations League concentrará buena parte de la programación dominical con la segunda jornada de su fase de grupos.

Entre los partidos europeos destaca el Noruega vs Portugal, programado para las 12:45 horas, en un duelo correspondiente al Grupo D. El conjunto luso llegará después de vencer 1-0 a Gales, mientras que Noruega también consiguió los tres puntos en su presentación tras imponerse 3-2 a Dinamarca.

La actividad de la UEFA Nations League comenzará desde las 07:00 horas con Lituania vs Azerbaiyán. Más tarde se disputarán encuentros como Dinamarca vs Gales, Países Bajos vs Serbia, Gibraltar vs Andorra y Kosovo vs Austria, antes de llegar a los compromisos de las 12:45 horas.

En México también habrá actividad de Liga MX desde el mediodía. Pumas UNAM recibirá a San Luis a las 12:00 horas, mientras que León enfrentará a FC Juárez a las 19:00 horas. La jornada cerrará con Necaxa vs América a las 21:10 horas.

La Liga MX Femenil tendrá dos encuentros durante el domingo. Puebla enfrentará a Monterrey a las 12:00 horas y Tigres se medirá con Atlético San Luis a las 18:06 horas, ambos correspondientes a la jornada 9 del campeonato.

La programación también incluye cinco partidos de la Concacaf Nations League, con actividad desde las 13:00 horas. Guyana enfrentará a Islas Caimán, mientras que Haití jugará ante Costa Rica, Dominica contra Puerto Rico, Curazao frente a Nicaragua y Trinidad y Tobago ante República Dominicana.

Con partidos de selecciones y clubes distribuidos durante prácticamente todo el día, la agenda del domingo tendrá actividad hasta la noche en México. Quédate para consultar todos los horarios y las opciones de transmisión de los encuentros de este 27 de septiembre.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 27 de septiembre

UEFA Nations League

Lituania vs Azerbaiyán | 07:00 horas | Sky Sports / Izzi

Dinamarca vs Gales | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi

Países Bajos vs Serbia | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi

Gibraltar vs Andorra | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi

Kosovo vs Austria | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi

Noruega vs Portugal | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Irlanda vs Israel | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Alemania vs Grecia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Liga MX

Pumas UNAM vs San Luis | 12:00 horas | TUDN / Canal de Las Estrellas / ViX

León vs FC Juárez | 19:00 horas | FOX One

Necaxa vs América | 21:10 horas | TUDN / ViX

Liga MX Femenil

Puebla vs Monterrey | 12:00 horas | ViX

Tigres vs Atlético San Luis | 18:06 horas | FOX One

Concacaf Nations League

Guyana vs Islas Caimán | 13:00 horas | Concacaf GO

Haití vs Costa Rica | 17:00 horas | Concacaf GO

Dominica vs Puerto Rico | 18:00 horas | Concacaf GO

Curazao vs Nicaragua | 18:00 horas | Concacaf GO

Trinidad y Tobago vs República Dominicana | 19:00 horas | Concacaf GO

Te puede interesar: