Jannik Sinner alza la voz por los premios en Grand Slams: “No pedimos el 50%”

El italiano se pronuncia por los premios en majors, pidiendo más respeto para los tenistas y una mejora en la compensación económica, sin llegar a exigir el 50%

El número uno del mundo pide respeto para los tenistas | Reuters

Jannik Sinner decidió sumarse públicamente al reclamo de varios tenistas contra los Grand Slams, en medio de una discusión que ya no solo apunta al dinero, sino al lugar que ocupan los jugadores dentro del negocio de los torneos más importantes del calendario. El número uno de la ATP habló en la previa de su participación en el Masters 1000 de Roma y dejó claro que, para él, el tema central pasa por el respeto hacia quienes sostienen el espectáculo.

El italiano aseguró que los jugadores han permanecido en silencio durante demasiado tiempo y que llegó el momento de abordar el reparto económico en los Grand Slams. Sinner fue directo al señalar que no buscan quedarse con la mitad de los ingresos, pero sí consideran que la compensación actual está por debajo de lo que aportan al crecimiento de los torneos.

Sinner pide respeto y un reparto más justo

“Hemos estado callados durante mucho tiempo y creo que ahora hemos llegado a un punto en el que es justo hablar también de estas cosas”, declaró Sinner, quien agregó: “Nosotros no pedimos el 50%, faltaría más, pero quizás estamos recibiendo un poco demasiado poco”. Sus palabras reflejan una postura que ha ganado fuerza entre figuras de la ATP y la WTA, con hombres y mujeres en una misma línea de reclamo.

El italiano insistió en que la discusión no se limita a los mejores clasificados, sino que involucra a todos los jugadores. De acuerdo con Sinner, el reclamo busca que los Grand Slams reconozcan mejor el papel de los tenistas dentro del producto que venden al público, a las televisoras y a los patrocinadores. “Va más sobre el respeto. Porque creo que damos mucho más de lo que estamos recibiendo”, sostuvo.

Hombres y mujeres, unidos en el reclamo

Sinner explicó que los jugadores del top 10 varonil y femenil ya habían enviado una carta para pedir mejores condiciones, pero lamentó que, después de un año, el tema siga lejos de resolverse. El número uno del mundo consideró que la falta de avances aumenta la frustración dentro de los vestidores, sobre todo porque los Grand Slams son los eventos que más exposición generan dentro del tenis.

El italiano también apuntó hacia los próximos torneos del calendario. “En las próximas dos semanas también sabremos el premio económico que tendremos en Wimbledon. Esperemos de verdad que sea mejor. Luego, por supuesto, el US Open”, expresó Sinner, con Roland Garros como uno de los puntos de tensión en la conversación por el reparto de premios. Roland Garros aumentó cerca de 10% su bolsa para 2026, hasta 61.7 millones de euros, aunque los tenistas consideran insuficiente su porcentaje sobre los ingresos del torneo.

¿Puede haber boicot contra los Grand Slams?

La posibilidad de un boicot también apareció en la rueda de prensa, aunque Sinner evitó lanzar una amenaza definitiva. “Es difícil de decir. No puedo predecir el futuro”, respondió el italiano, quien reconoció que entiende a otros jugadores que han planteado la opción de no competir como medida de presión si no hay avances en las negociaciones.

Sinner dejó una frase que resume el peso de los tenistas dentro del debate: “Sin los jugadores, no habrá torneos”. Aun así, el número uno de la ATP matizó su postura al señalar que también existe respeto hacia los Grand Slams porque ayudan a hacer más grandes las carreras de los deportistas. El mensaje, sin embargo, quedó claro: los jugadores quieren una respuesta concreta y un acuerdo que refleje mejor su impacto en el negocio del tenis.

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