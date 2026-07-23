Tour de Francia 2026, etapa 18: lo mejor de Isaac del Toro hoy 23 de julio

Etapa de montaña este jueves, con el regreso de la montaña en un recorrido de 185.2 km. entre Voiron y Orcières-Merlette

La mejor carrera ciclista del mundo, el Tour de France, se vive por la multiplataforma de Claro Sports. Hoy jueves 23 de julio, en punto de las 13:30 horas de la CDMX, sigue la transmisión de los highlights de la etapa 18, con la primera de tres etapas de montaña que definirán todo en La Grande Boucle.

Tras la jornada de transición del miércoles, tenemos una etapa 18 en los Alpes, con final en alto, que puede poner de cabeza la clasificación general.

¿Cuál es el recorrido de hoy 23 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

Un recorrido de 185.2 km. para esta etapa 18, partiendo de Voiron y cerrando en alto en Orcières-Merlette, con cinco puertos de montaña, en el que Isaac del Toro busca defender la camiseta blanca del líder de los jóvenes y mantenerse en el podio.

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