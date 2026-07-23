Claro Sports en W Radio | Jueves 23 julio 2026

Jugando Claro analiza Cruz Azul, la previa Toluca vs Pumas y el retiro de Guillermo Ochoa, con todo el fútbol nacional e internacional

El equipo liderado por Nicolás Romay cuenta con experimentados periodistas y analistas como Alberto Lati, Miguel Gurwitz, Antonio Moreno, Bernardo de la Garza, Daniela Cohen, Alejandro Orvañanos, Félix Fernández y Joaquín Beltrán, que te acompañarán de las 15:00 a las 16:00 horas de lunes a viernes a través de nuestra multiplataforma.

Para este jueves 13 de julio, nuestros panelistas, conversarán y te informarán a cerca del Power Ranking que publicó la FIFA donde el mexicano Julián Quiñones aparece entre los ocho futbolistas mejor valorados tras su destacado desempeño en la Copa del Mundo. Además, quedó presentado oficialmente el nuevo formato de la Leagues Cup 2026, en la que México será sede de únicamente cuatro encuentros, una decisión que ya genera opiniones entre aficionados y clubes. También repasamos lo ocurrido en el Tour de Francia, donde el ecuatoriano Richard Carapaz se llevó la victoria en la etapa 18, reafirmando su lugar entre los grandes protagonistas del ciclismo internacional. Toda la información del deporte nacional e internacional en Claro Sports en W Radio.

TE PUEDE INTERESAR: