El conjunto alemán buscará reencontrarse con la victoria en el torneo después de caer ante Marsella en al fecha anterior

Dinamo Zagreb vs Leverkusen, en vivo el partido de Europa League | Claro Sports

La actividad de la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27 enfrenta al Dinamo Zagreb y al Bayer Leverkusen en el Estadio Maksimir, en Croacia. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos que les permitan acercarse a la clasificación para la siguiente ronda del certamen continental.

El conjunto croata llega a este compromiso con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota, mientras que el Bayer Leverkusen acumula nueve unidades tras conseguir tres triunfos en sus primeros cuatro partidos. Los alemanes buscarán recuperar el paso tras caer ante el Olympique de Marsella en la jornada anterior.

¿A qué hora inicia la transmisión del Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen hoy 26 de noviembre?

El encuentro entre el Dinamo Zagreb y el Bayer Leverkusen se disputará este jueves 26 de noviembre de 2026, en punto de las 11:45 horas, tiempo del centro de México. El partido se podrá ver en vivo y sin anuncios a través de Claro Sports Premium.

¿Dónde ver Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen en Claro Sports y cómo seguirlo en vivo?

Los aficionados al fútbol europeo en México podrán disfrutar del encuentro entre el Dinamo Zagreb y el Bayer Leverkusen a través de Claro Sports Premium, en el canal oficial de YouTube de Claro Sports, donde podrán acceder a la cobertura del compromiso sin anuncios ni interrupciones comerciales.

Para disfrutar de este encuentro, los aficionados deberán contratar la membresía de Claro Sports Premium por 59 pesos mexicanos al mes. Para ello, deberán ingresar al canal oficial de Claro Sports en YouTube, seleccionar la opción ‘Unirse’ y completar el proceso de pago. La suscripción también permite acceder a otras transmisiones seleccionadas de la Europa League y la Conference League.