Rayados resistió 80 minutos con diez jugadores y tendrá que ganar la vuelta para eliminar al América en cuartos

Cárdenas fue pieza clave para mantener el cero en el arco de Rayados | Imago7

Luis ‘Mochis’ Cárdenas se convirtió en el salvador de Monterrey y sostuvo el empate 0-0 frente al América en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. El portero de Rayados frustró las ocasiones más claras de las Águilas en el Gigante de Acero, pese a que su equipo jugó con diez futbolistas desde el minuto 10. El marcador dejó una eliminatoria abierta, aunque la ventaja reglamentaria corresponde al América por su mejor posición en la tabla general.

Monterrey comenzó con la intención de imponer condiciones por los costados, con Jesús ‘Tecatito’ Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos como principales vías de ataque. Óscar Perea registró el primer disparo americanista al minuto 3, mientras que Orellano intentó sorprender con un tiro libre que pasó por encima del arco de Rodolfo Cota. El equipo de Matías Almeyda parecía encontrar espacios, pero un episodio arbitral cambió por completo el desarrollo del encuentro.

Ricardo Chávez fue expulsado apenas al minuto 10 por una entrada sobre Óscar Perea. El árbitro había mostrado inicialmente la tarjeta amarilla, pero la revisión del VAR provocó que cambiara su decisión por una roja directa. Con un hombre más desde el inicio, el América de Guillermo Almada tomó el control del balón y adelantó sus líneas. Monterrey, en cambio, tuvo que replegarse, reorganizar su defensa y buscar oportunidades mediante contragolpes.

Luis ‘Mochis’ Cárdenas levanta un muro ante el América

La resistencia regiomontana encontró a su protagonista bajo los tres postes. Al minuto 25, Cárdenas realizó dos intervenciones consecutivas, primero ante un disparo de Erick Sánchez y después tras el tiro de esquina. Santiago Bueno también buscó el gol con un cabezazo, pero su remate salió por encima del travesaño. Cuando una pérdida de Lucas Ocampos permitió otro intento azulcrema al 37’, el Mochis volvió a responder para mantener intacta su portería.

Monterrey y América igualaron 0-0 en el Gigante de Acero | Imago7

La atajada del minuto 43 volvió a encender al Gigante de Acero. Óscar Perea disparó y un desvío elevó la trayectoria del balón, lo que obligó a Luis Cárdenas a reaccionar con un vuelo que impidió el primer gol. América tenía la posesión y encontraba ocasiones, pero la falta de precisión en el último toque y la actuación del guardameta impidieron romper el empate. El primer tiempo terminó sin anotaciones, a pesar de la superioridad numérica visitante.

Para el complemento, Almeyda sacrificó a Luca Orellano para incorporar a Fidel Ambriz, mientras que Almada mandó a Brian Rodríguez por Erick Sánchez para darle mayor profundidad al ataque americanista. Monterrey encontró en Tecatito Corona una salida para alejar el peligro, y el extremo provocó las amonestaciones de Óscar Perea e Israel Reyes. Las Águilas atacaban con más jugadores, aunque el orden defensivo de Rayados continuaba complicando cada intento de penetración.

La oportunidad más clara para Alejandro Zendejas llegó al minuto 56, cuando un pase filtrado lo dejó frente al guardameta. El atacante buscó definir, pero Cárdenas achicó el espacio y extendió la pierna derecha para ganar el mano a mano. La intervención confirmó su condición de figura del partido, pues Monterrey seguía con vida gracias a sus reflejos, mientras la desesperación comenzaba a crecer en el conjunto azulcrema.

Miguel Borja también se estrelló contra la muralla regiomontana al minuto 68. Brian Rodríguez desbordó por la izquierda y envió el balón al centro del área, donde el colombiano remató a corta distancia. El Mochis sacó otra vez la pierna derecha y evitó una anotación que parecía inminente. La respuesta de Monterrey llegó al 73’, cuando Fidel Ambriz obligó a Rodolfo Cota a desviar un disparo a tiro de esquina, recordándole al América que un contragolpe podía cambiar la historia.

En busca de mayor profundidad, Almada retiró a Santiago Bueno y Óscar Perea para dar entrada a Isaías Violante y Cristian Borja. Más adelante, Carlos Álvarez sustituyó a Alejandro Zendejas, mientras que Almeyda recurrió a Luis Reyes en lugar de Tecatito Corona. Los cambios reflejaron las prioridades de cada entrenador: las Águilas intentaban explotar su hombre de más y Rayados trataban de resistir sin renunciar por completo al ataque.

En la recta final, Hugo Cuypers tuvo que abandonar el campo por una molestia física, sin que se conociera entonces su alcance. Brian Rodríguez estuvo cerca de marcar al minuto 84, pero su disparo de derecha pasó junto al poste. Apenas dos minutos después, Lucas Ocampos envió un tiro-centro peligroso que Luis Reyes no logró conectar. Monterrey todavía buscó una última oportunidad para sorprender, aunque el cero permaneció en ambas porterías.

El empate 0-0 terminó premiando las intervenciones de Cárdenas y el esfuerzo de un Monterrey que debió resistir en inferioridad numérica durante casi todo el encuentro. Para el América, la sensación fue de una oportunidad desperdiciada: tuvo más futbolistas en la cancha, generó opciones claras y no pudo transformar su dominio en un gol. Sin embargo, las Águilas regresan a la Ciudad de México con un escenario favorable por el criterio de desempate.

América terminó tercero de la fase regular con 30 puntos y Monterrey fue sexto con 27, por lo que un empate en el marcador global clasificaría a las Águilas a semifinales. Eso significa que Rayados está obligado a ganar el partido de vuelta en el Estadio Azteca; el equipo de Guillermo Almada avanzará con una victoria o si la serie termina igualada. Mochis salvó la ida, pero la última palabra de la eliminatoria se escribirá en la capital del país.