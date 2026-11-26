El estratega del uruguayo reconoció la actuación del Mochis, pero cree que podrán llevarse la clasificación en el Azteca

Almada confía en sus delanteros. | Imago7.

América desaprovechó la oportunidad de tomar ventaja en los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, tras empatar sin goles ante Monterrey en el Gigante de Acero, pese a jugar con superioridad numérica desde el minuto 10. Guillermo Almada, director técnico de Las Águilas, reconoció que la falta de contundencia fue determinante, aunque defendió el funcionamiento de su equipo y la cantidad de oportunidades que generó.

El estratega uruguayo consideró que sus futbolistas tuvieron argumentos suficientes para llevarse la victoria, pero encontraron dificultades para superar a Luis ‘Mochis’ Cárdenas, quien se convirtió en la figura del encuentro. Almada también admitió que al conjunto azulcrema le faltó claridad en algunos momentos para incrementar sus opciones frente a la portería regiomontana.

“En definitiva, lo que nos faltó fue el puntillazo final. Quizás en algunos momentos nos faltó claridad para generar más situaciones, pero tener seis o siete claritas como las tuvimos, en definitiva, lo que marca la diferencia son los goles”, explicó el entrenador americanista en conferencia de prensa.

Guillermo Almada mantiene la confianza en los delanteros del América

Pese a las oportunidades que desperdiciaron sus atacantes, Almada descartó estar preocupado por la falta de gol de Las Águilas. El entrenador recordó la producción ofensiva de su equipo durante la fase regular del Apertura 2026 y manifestó su confianza en que sus delanteros responderán en los momentos decisivos de la Liguilla.

“No me cabe ninguna duda de que van a aparecer en los momentos decisivos. Fuimos los que marcamos más goles en el torneo y ellos prácticamente se repartieron una cantidad de goles a lo largo del mismo. Lo que me preocuparía es que no hubiéramos generado situaciones, y generamos, tuvimos la valentía, fuimos a buscar, tuvimos el control. Tratamos de ir por adentro, por afuera”, señaló.

El uruguayo también reconoció los méritos del ‘Mochis’ Cárdenas, quien realizó intervenciones determinantes ante Alejandro Zendejas y Miguel Borja durante el segundo tiempo. Almada atribuyó el empate tanto a la actuación del guardameta regiomontano como a la falta de precisión de sus futbolistas en la definición.

“A veces la pelota no quiere entrar e igual también el arquero del rival juega, está para eso. Tuvo una noche destacada que no nos permitió, junto con la precisión, la definición, llevarnos el partido. Estoy completamente convencido de la categoría de los delanteros que tenemos”, agregó.

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Almada reconoce la resistencia de Monterrey y confía en avanzar a semifinales

Guillermo Almada también destacó el trabajo de Matías Almeyda y el esfuerzo colectivo de Monterrey, que resistió durante 80 minutos del tiempo reglamentario en inferioridad numérica tras la expulsión de Ricardo Chávez. El estratega azulcrema reconoció que el orden y el despliegue físico de Rayados complicaron los intentos ofensivos de su equipo.

“Tiene muy buenos futbolistas, tiene un gran entrenador, tiene una plantilla de las más ricas del fútbol mexicano. Después, el orden, el espíritu de lucha, lo combativos que fueron, el despliegue que hicieron por momentos nos dificultaron”, manifestó Almada, quien confía en que América pueda resolver la eliminatoria en casa, donde cuenta con el criterio de desempate a su favor por su posición en la tabla general: “Si repetimos un partido como el de hoy, estamos más cerca de la clasificación y del triunfo. Nos quedan 90 minutos durísimos”.