Monterrey jugó con diez desde el minuto 10; Erviti señaló al arbitraje y reconoció la resistencia de sus futbolistas

Walter Erviti, directivo de Monterrey, cuestionó públicamente el arbitraje de Víctor Alfonso Cáceres Hernández después del empate 0-0 frente al América, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. El dirigente manifestó su inconformidad por la designación de un silbante que, según señaló, había dirigido un encuentro reciente del equipo y denunció la aplicación de criterios distintos en decisiones que perjudicaron a Rayados, luego de un partido marcado por la expulsión de Ricardo Chávez al minuto 10.

Antes de abordar la polémica arbitral, Erviti reconoció el desempeño de los jugadores y del cuerpo técnico encabezado por Matías Almeyda, quienes consiguieron mantener el empate a pesar de disputar prácticamente todo el encuentro en inferioridad numérica. “Quiero aprovechar este momento para felicitar a nuestro equipo, a nuestros jugadores, a nuestro entrenador. Nos sentimos muy orgullosos de la manera en que nos vienen representando en este semestre”, declaró el directivo después del encuentro celebrado en el Gigante de Acero.

Walter Erviti cuestiona la designación arbitral y denuncia un criterio desigual

Sin embargo, el directivo cambió el enfoque de sus declaraciones para manifestar la inconformidad institucional con la designación arbitral. Erviti sostuvo que el mismo silbante había dirigido un encuentro de Monterrey tres semanas antes, una circunstancia que consideró inconveniente para la Liguilla. “Quiero hacer un pequeño comentario sobre la designación del arbitraje que, como club, nos ha llamado la atención: que designen a un árbitro que hace tres semanas estuvo acá para un partido tan importante como este. El arbitraje que había tenido hace tres semanas a nosotros no nos había dejado conformes y creo que una designación tan pronta no es buena para el espectáculo”, afirmó.

La crítica de Erviti también estuvo dirigida al criterio utilizado por Víctor Alfonso Cáceres Hernández durante el encuentro. El dirigente consideró que las decisiones arbitrales no se aplicaron de la misma manera en situaciones que involucraron a ambos equipos. “Vemos que ha sido muy estricto con algunas situaciones en particular en contra nuestra y en otras que nos podrían haber favorecido no lo fue así”, expresó, sin mencionar acciones específicas en su declaración. Sus palabras surgieron después de un partido en el que Monterrey sufrió una expulsión y los jugadores regiomontanos reclamaron otras decisiones disciplinarias.

La principal controversia ocurrió al minuto 10, cuando Ricardo Chávez recibió una tarjeta roja por una entrada sobre Óscar Perea, después de que el árbitro modificara una amonestación inicial tras consultar el VAR. Posteriormente, Perea recibió una tarjeta amarilla por una infracción sobre Jesús ‘Tecatito’ Corona, mientras que Edwin Cerrillo también fue amonestado por una falta contra Óliver Torres. Ambas decisiones provocaron reclamos de los jugadores y aficionados de Monterrey, aunque Erviti no identificó estas jugadas de manera individual al presentar su postura.

Erviti respalda el esfuerzo del equipo

Más allá de la controversia arbitral, Monterrey tuvo que modificar su esquema táctico para resistir con diez futbolistas durante aproximadamente 80 minutos. Matías Almeyda reorganizó a su equipo y encontró en Luis ‘Mochis’ Cárdenas al protagonista del empate, gracias a sus intervenciones ante Erick Sánchez, Óscar Perea, Alejandro Zendejas y Miguel Borja. El guardameta evitó dos oportunidades claras en el segundo tiempo, mientras que Rayados mantuvo el orden defensivo y recurrió a transiciones ofensivas para intentar sorprender al América de Guillermo Almada.

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Finalmente, Erviti reiteró que sus declaraciones representaban la postura institucional de Monterrey y pidió que las autoridades del campeonato consideraran el trabajo realizado por el club. “Solo aclarar cuál es nuestra postura, cuál es nuestra decisión. Nosotros representamos a un club muy grande, trabajamos diariamente para salir adelante, para que la gente que nos acompaña se sienta identificada y necesitamos que todos en la liga sean conscientes del esfuerzo que hace este club para salir adelante día a día. Gracias por la atención”, concluyó. El empate sin goles dejó a Rayados obligado a ganar la vuelta en el Estadio Azteca, debido a que el América tiene a su favor el criterio de mejor posición en la clasificación general.