Posibles alineaciones de Boyacá Chicó vs Internacional de Bogotá por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Ninguno de estos equipos tiene posibilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares semifinales este semestre.
Ya está por acabarse la fase inicial de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y hay varios equipos que ya se quedaron sin opciones matemáticas de clasificar a los cuadrangulares semifinales. Este es el caso de Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá, que se miden en la jornada 18. El Ajedrezado ya se ha condenado al descenso y el equipo capitalino debe sumar para la permanencia del siguiente año.
Posible alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Boyacá Chicó: David Agudelo; Cristian Mosquera, Daniel Polanco, Jhonier Alomía, Cristian Blanco; Juan Díaz, Jesús Cárdenas, Jacobo Pimentel; Estiven Sarria, Alejandro Maya y Santiago Mera. D.T.: Jhon Jairo Gómez.
MÁS INFORMACIÓN: ¿Se acabó el reinado de Edwin Cardona en Atlético Nacional?
Posible alineación de Internacional de Bogotá para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Miguel Pernía; Miguel Amaya, Larry Vásquez, Rubén Majarrés; Johan Caballero, Facundo Boné y Cristian Dájome. D.T.: Ricardo Valiño.
¿Cómo y dónde ver Boyacá Chicó vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Este partido se jugará en el Estadio La Independencia de Tunja a las 6:00 p.m. de este viernes. No se han confirmado las señales para la transmisión de televisión, pero lo más probable es que estará por el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Otra forma de verlo será vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Boyacá Chicó
- 01.11.2026 | Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó.
- 27.10.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Junior.
- 23.10.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga.
- 20.10.2026 | Deportivo Pereira 2-0 Boyacá Chicó.
- 17.10.2026 | Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional.
MÁS INFORMACIÓN: Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II: ¿Quién es el líder tras la jornada 17?
Últimos cinco partidos de Internacional de Bogotá
- 28.10.2026 | Internacional de Bogotá 3-1 Independiente Medellín.
- 25.10.2026 | Alianza 1-0 Internacional de Bogotá.
- 20.10.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Fortaleza.
- 15.10.2026 | Internacional de Bogotá 4-1 Llaneros.
- 10.10.2026 | Junior 2-2 Internacional de Bogotá.