Boyacá ChicóInternacional de Bogotá

Posibles alineaciones de Boyacá Chicó vs Internacional de Bogotá por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Publicado por Nicolás Flórez Parra

Ninguno de estos equipos tiene posibilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares semifinales este semestre.

Boyacá Chicó vs Internacional de Bogotá
Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá juegan en Tunja.

Ya está por acabarse la fase inicial de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y hay varios equipos que ya se quedaron sin opciones matemáticas de clasificar a los cuadrangulares semifinales. Este es el caso de Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá, que se miden en la jornada 18. El Ajedrezado ya se ha condenado al descenso y el equipo capitalino debe sumar para la permanencia del siguiente año.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Boyacá Chicó: David Agudelo; Cristian Mosquera, Daniel Polanco, Jhonier Alomía, Cristian Blanco; Juan Díaz, Jesús Cárdenas, Jacobo Pimentel; Estiven Sarria, Alejandro Maya y Santiago Mera. D.T.: Jhon Jairo Gómez.

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Posible alineación de Internacional de Bogotá para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Miguel Pernía; Miguel Amaya, Larry Vásquez, Rubén Majarrés; Johan Caballero, Facundo Boné y Cristian Dájome. D.T.: Ricardo Valiño.

¿Cómo y dónde ver Boyacá Chicó vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este partido se jugará en el Estadio La Independencia de Tunja a las 6:00 p.m. de este viernes. No se han confirmado las señales para la transmisión de televisión, pero lo más probable es que estará por el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Otra forma de verlo será vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Boyacá Chicó

  • 01.11.2026 | Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó.
  • 27.10.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Junior.
  • 23.10.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga.
  • 20.10.2026 | Deportivo Pereira 2-0 Boyacá Chicó.
  • 17.10.2026 | Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional.

MÁS INFORMACIÓN: Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II: ¿Quién es el líder tras la jornada 17?

Últimos cinco partidos de Internacional de Bogotá

  • 28.10.2026 | Internacional de Bogotá 3-1 Independiente Medellín.
  • 25.10.2026 | Alianza 1-0 Internacional de Bogotá.
  • 20.10.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Fortaleza.
  • 15.10.2026 | Internacional de Bogotá 4-1 Llaneros.
  • 10.10.2026 | Junior 2-2 Internacional de Bogotá.

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