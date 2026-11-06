La eliminación, un baño de humildad para Tigres

El capitán felino, Fernando Gorriarán, habla previo al partido de la jornada 16 ante Cruz Azul, el primer juego tras quedar sin opciones de calificar a la Liguilla

Fernando Gorriarán habla del fracaso de Tigres en el Apertura 2026 | Imago7

Tras la tempranera eliminación, los Tigres se juegan la dignidad en el cierre del Apertura 2026 , hecho que para Fernando Gorriarán es un aprendizaje y hasta baño de humildad en el club.

El capitán felino aprovechó el momento para pedir disculpas a la afición por el tremendo fracaso, además de remarcar que se acostumbró tanto a estar en instancias finales que esto servirá de autocrítica, sin dejar de lado que el semestre no podía terminar bien cuando comenzó pésimo entre cambios y movimientos estrafalarios.

“Es difícil, cuando uno se acostumbra a competir, el vivir estos momentos es muy complicado, pero creo nos estamos queriendo mostrar algo. Es una enseñanza también para nosotros, un baño de humildad, de autocrítica, de no creernos tampoco ni más que nadie, ni menos que nadie, sino es siempre competir a la par, siempre dar el máximo”, declaró el capitán de los Tigres.

“No tengo otras palabras que pedirle disculpas a la gente y que no estuvimos a la altura. Repito, podemos buscar mil excusas, sin duda que fue un semestre que empezó mal y terminó peor, es la realidad. Entonces hacernos cargo, poner la cara, poner el pecho, aguantar lo que tengamos que aguantar, hacernos responsables y tener la valentía de poder revertir esto”, agregó.

Bajo esta misma línea, el charrúa destacó la esperada llegada del nuevo cuerpo técnico para el próximo semestre, aunque sin certeza de que pueda funcionar del todo.

“Hay mucha gente que nos estamos jugando un puesto. Quizá va a venir un cuerpo técnico nuevo a partir del torneo que viene y vamos a empezar todos desde cero. Seguramente la gente que venga, también el profe (Vucetich) está haciendo un balance de lo que es el plantel, de lo que necesita el plantel, de quiénes también están dispuestos a poder seguir, a poder dar la cara también en estos momentos que no son fáciles. Entonces creo que es por ahí trabajar, entregarse al máximo. No tengo la certeza, la verdad lo que me ocupa es volver a retomar mi nivel, mi mejor nivel para volver a dar al equipo quizá lo que le di en mi mejor momento. Hay situaciones que me sobrepasan a mí, que no dependen de mí, que yo no puedo controlar y que ninguno de los jugadores puede controlar”.

Gorriarán también dejó entrever que el proceso de Guido Pizarro se cortó de mala manera: “La verdad es difícil, fue una situación difícil. Como lo decía anteriormente, todo lo que pueda decir puede sonar a excusa, no quiero eso, vengo a hacerme responsable, pero sí veníamos de un proyecto de un año y medio que nos llevó a una semifinal de Conca, una final de Liga y otra final de Conca y se cortó por situaciones que todos sabemos. Es difícil el volver a empezar”, añadió.

Por ahora, los regios tratarán de finalizar la situación con un triunfo ante Cruz Azul este fin de semana y posteriormente cerrar contra América después de la fecha FIFA, ambos de local y tener un amplio periodo vacacional que no vivían desde el Clausura 2021.