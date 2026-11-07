El Golf es Claro, en vivo desde Los Cabos | Día 4

El Golf es Claro continúa con lo más destacado de la jornada del torneo en Los Cabos

El Golf es Claro Los Cabos llega a su Día 4 con el análisis completo de lo que dejó el Moving Day, una jornada que modificó la clasificación y dejó nuevos escenarios rumbo al cierre del torneo. Esteban Galván repasa los principales movimientos en la tabla y explica quiénes aprovecharon el momento para escalar posiciones antes de la ronda definitiva.

En el programa revisamos qué jugadores atacaron en el momento oportuno, quiénes perdieron terreno y cómo administraron la ventaja los punteros. También ponemos sobre la mesa el margen de remontada que todavía existe y las decisiones que pueden marcar diferencias en la última jornada.

La definición se acerca y en Claro Sports seguimos cada movimiento previo a la gran final. Acompaña a Esteban Galván en El Golf es Claro Los Cabos y conoce el panorama completo antes del cierre dominical.