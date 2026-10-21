El Golf es Claro, en vivo | Miércoles 21 octubre

No te pierdas el mejor análisis del golf mundial con Esteban Galván

El Golf es Claro, da clic a la imagen y disfruta del streaming. Claro Sports

La pasión por el golf se vive en las pantallas de Claro Sports y regresa con una nueva edición de El Golf es Claro. Esteban Galván compartirá lo mejor del circuito internacional en un formato ágil, entretenido y lleno de información. En este episodio, las entrevistas exclusivas, las estadísticas más relevantes y el mejor análisis se combinan para ofrecer una mirada completa a los torneos y protagonistas que marcan tendencia en el mundo del golf. Con el sello de calidad de Claro Sports, el programa invita a los aficionados a mantenerse al día, descubrir nuevas perspectivas y disfrutar cada historia detrás del green.