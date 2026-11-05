El Golf es Claro, en vivo | Miércoles 4 de noviembre

Publicado por Redacción Claro Sports

No te pierdas el mejor análisis del golf mundial con Esteban Galván

El Golf es Claro 2026, en vivo. Claro Sports
El Golf es Claro 2026, en vivo. Claro Sports

En este episodio especial de ‘El Golf es Claro’ con la mesa de debate sobre lo que depara la actividad en Los Cabos. Esteban Galván encabeza el análisis sobre la conformación del field, las expectativas fijadas sobre los golfistas más destacados del cuadro y la estrategia que exigirán las condiciones climatológicas antes de que se dé el primer golpe oficial de competencia. En este primer programa evaluamos la presión con la que llegan los competidores latinoamericanos, el margen de error que otorga el torneo y los factores clave que marcarán el rumbo de la tabla desde la jornada inaugural. Sigue el análisis especializado a través de la señal de Claro Sports.

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