Brian Rodríguez se pierde el Clásico Capitalino ante Pumas: ¿cuánto afecta su ausencia al América?

Las Águilas pierden a uno de sus principales recursos ofensivos justo en la recta final del Apertura 2026, con el liderato todavía en juego

¡Golpe para América! Brian Rodríguez se pierde el Clásico Capitalino. Imago 7

Brian Rodríguez estará fuera de actividad aproximadamente dos semanas debido a una lesión muscular en el cuádriceps, situación que le impedirá disputar el Clásico Capitalino ante Pumas, correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026 en el estadio Olímpico de CU.

El atacante uruguayo presentó molestias físicas antes del encuentro ante Toluca. Aunque inicialmente estaba contemplado para aparecer en el once titular, durante el calentamiento se determinó que no estaba en condiciones de participar, por lo que quedó fuera de la convocatoria.

Después de someterse a los estudios médicos correspondientes, se confirmó la lesión en el cuádriceps. El futbolista deberá iniciar un proceso de rehabilitación antes de regresar a las canchas.

PARTE MÉDICO



Club América informa que Brian Rodríguez presenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/QksQWF3xP2 — Club América (@ClubAmerica) November 5, 2026

¿Qué lesión tiene Brian Rodríguez y cuánto tiempo estará fuera?

Brian Rodríguez presenta una lesión muscular en el cuádriceps que lo mantendrá aproximadamente dos semanas alejado de la actividad, Guillermo Almada explicó que el cuerpo técnico decidió no arriesgar al futbolista después de que reportara la molestia previo al duelo ante Toluca. Por ello, el uruguayo no apareció ni siquiera en la banca para el encuentro de la jornada 15.

Su regreso dependerá de la evolución que presente durante la rehabilitación. Por los tiempos previstos, su presencia ante Pumas está descartada. También podría quedar fuera de la Fecha FIFA de noviembre, aunque será necesario esperar su evolución para conocer cuándo podrá volver a competir.

¿Cuánto cambia América sin Brian Rodríguez?

La posible ausencia del uruguayo representa un contratiempo para América porque Brian Rodríguez se ha convertido en una pieza importante del funcionamiento ofensivo del equipo durante el Apertura 2026.

De acuerdo con los datos de Tansfermarket, las Águilas disputaron 12 partidos con participación de Rodríguez y tres sin él. En los encuentros en los que estuvo presente, América consiguió 24 puntos y marcó 33 goles. En los tres partidos en los que no jugó, el equipo sumó cinco puntos y anotó cuatro goles.

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La efectividad de puntos fue de 66.6% con Brian Rodríguez y de 55.5% sin el atacante uruguayo. En cuanto a producción ofensiva, América promedió 2.75 goles por partido cuando Rodríguez participó, frente a 1.33 en los encuentros en los que estuvo ausente.

Rodríguez ha participado en 12 partidos del Apertura 2026 y suma cinco goles y tres asistencias. Sus anotaciones se produjeron ante Santos Laguna, Puebla, Cruz Azul, León y Atlas.

El uruguayo también ha sido importante en la generación ofensiva del equipo y su ausencia obligaría a Guillermo Almada a modificar una de las zonas que ha utilizado con mayor frecuencia durante el torneo. Su última participación se produjo ante Pachuca, en la jornada 14. América afronta ahora las últimas jornadas de la fase regular con la pelea por el liderato abierta, por lo que la recuperación de Rodríguez será un tema relevante de cara al cierre del torneo.

¿Quién puede ocupar el lugar de Brian Rodríguez ante Pumas?

Guillermo Almada tendrá que buscar alternativas para cubrir la ausencia del uruguayo. Entre las principales opciones aparecen Óscar Perea e Isaías Violante, quienes pueden ocupar posiciones por los costados del ataque.

Perea ya es una alternativa que el cuerpo técnico ha considerado para ocupar el sector ofensivo, mientras que Violante también puede recibir una oportunidad ante la ausencia de Rodríguez.

La elección dependerá del planteamiento que Almada prepare para enfrentar a Pumas y de las características que busque para sustituir la producción ofensiva del ‘Rayito’.

Para Almada, el reto inmediato será encontrar la fórmula para compensar la ausencia de un futbolista que suma cinco goles y tres asistencias y mantener al América en la pelea por el liderato.