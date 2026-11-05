Millonarios vs América de Cali, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 17

Millonarios recibe al América de Cali hoy a las 8:30 p.m. en El Campín. Descubra quién parte como favorito para este duelo de la Liga BetPlay.

Millonarios vs América en vivo por la Liga BetPlay | Claro Sports

Partido vibrante se va a disputar en el estadio El Campín este 4 de noviembre, pues Millonarios recibe al América de Cali por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II. El ‘embajador’ espera asegurar su clasificación a los cuadrangulares, mientras que el ‘escarlata’ seguir en puestos de ventaja deportiva y de paso dañarle el caminado a su rival.

¿A qué hora juega Millonarios vs América de Cali y dónde ver en vivo hoy 4 de noviembre de 2026?

El partido entre el equipo bogotano y el caleño, correspondiente a la fecha 17 del torneo finalización, comienza a las 8:30 p.m. según el cronograma de la Dimayor. La transmisión por televisión del cotejo está a cargo de Win Sports + y si no lo desea ver por ahí, la alternativa es vía online a través de Win Play.

Alineaciones Millonarios vs América de Cali: así salen a la fecha 17 de la Liga Betplay 2026-II

Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Steven Barreiro, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz; Juan Guillermo Cuadrado, David Mackalister Silva y Rodrigo Contreras. DT: Alberto Gamero.

América de Cali: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Brayan Córdoba, Nicolás Hernández; José Cavadía, Rafael Carrascal; Yeison Guzmán, Luis Quiñones; Tilman Palacios y Tomás Ángel. DT: David González.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 17 de Liga Betplay 2026?

A pesar de estar en condición de visitante, el favoritismo se inclina hacia el lado del América por su buen presente en el torneo finalización. Sin embargo, por el hecho de tener la necesidad de ganar, no se puede descartar que Millonarios salga triunfante de El Campín. Como dato adicional, la última vez que se enfrentaron en el ‘coloso de la 57’ fue triunfo del ‘azul por 2-1 en octubre del 2025.

Le puede interesar