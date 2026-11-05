¿Carlos Moreno, un candidato para el Tricolor? Los números que respaldarían su oportunidad con la selección

Benjamín Mora pide a Rafael Márquez voltear a ver al arquero de los Tuzos de cara a su segunda convocatoria

Mora candidatea a Carlos Moreno para el Tricolor de Márquez. | Claro Sports.

Hay una diferencia entre recibir una convocatoria a la selección mexicana y tener la oportunidad de demostrar por qué se merece estar ahí. Carlos Moreno conoce esa distancia. El guardameta de Pachuca ya sabe lo que significa compartir una concentración con los mejores porteros del país y escuchar su nombre entre los elegidos. Sin embargo, todavía tiene una asignatura pendiente: disputar su primer minuto con la selección mayor, una oportunidad que busca recuperar a través de sus actuaciones en la Liga MX.

Han pasado más de 13 meses desde su última convocatoria, en septiembre de 2025, cuando formó parte del grupo mexicano para los compromisos amistosos frente a Japón y Corea del Sur. Desde entonces, el fútbol ha seguido su curso, el Mundial inició y acabó, los procesos han cambiado y la competencia por la portería nacional mantiene a varios candidatos en disputa. Moreno, mientras tanto, encontró en Pachuca el escenario para sostener sus aspiraciones, aunque su rendimiento también ha atravesado momentos de autocrítica.

Su nombre volvió a instalarse en la conversación sobre la selección después de que Benjamín Mora, su entrenador con los Tuzos, respaldara públicamente su candidatura para la próxima convocatoria de Rafael Márquez. El estratega no se limitó a destacar una actuación aislada. Su argumento estuvo relacionado con la continuidad, la disciplina y el liderazgo de un futbolista que ha asumido responsabilidades dentro de un equipo que no siempre ha encontrado estabilidad en sus resultados.

Benjamín Mora levanta la voz por Carlos Moreno: “Uno de los mejores porteros de México”

Benjamín Mora quiere a su portero en la selección | Imago 7

“Sin duda alguna, sin duda alguna, me parece a mí uno de los mejores porteros de México”, expresó Benjamín Mora durante su conferencia de prensa. El entrenador explicó que su valoración no responde exclusivamente a los últimos encuentros, sino a una trayectoria que ya había observado antes de asumir la dirección técnica de Pachuca. Para Mora, la regularidad de Moreno constituye uno de sus principales argumentos para regresar al representativo nacional.

El técnico también puso sobre la mesa un elemento que no siempre aparece en las estadísticas: la capacidad para asumir responsabilidades dentro del vestidor. “Carlos Moreno definitivamente tiene las condiciones, tiene las cualidades, tiene liderazgo en nuestro capitán y tiene muchos adeptos para que pueda ser tomado en cuenta para observarlo, por supuesto, y competir con todos los arqueros”, sostuvo. Sus palabras colocan la discusión en un terreno concreto: no se trata de garantizarle la titularidad en México, sino de darle la posibilidad de competir por ella.

La postura de Mora adquiere mayor significado por el momento que atraviesa la selección. Rafael Márquez se encuentra en una etapa de evaluación de futbolistas y la portería representa una posición en la que cada convocatoria permite contrastar características, experiencia y actualidad. Moreno cuenta con antecedentes dentro del proceso nacional, pero necesita que su rendimiento en Pachuca vuelva a abrirle una puerta que permanece cerrada desde septiembre de 2025.

De Javier Aguirre a Rafael Márquez: una historia que comenzó sin minutos

Aguirre convocó a Moreno, pero no lo debutó; Márquez no lo voltea a ver | Imago7

La primera convocatoria de Carlos Moreno a la selección mexicana mayor llegó en marzo de 2025, bajo las órdenes de Javier Aguirre, para disputar la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf. En aquella concentración compartió posición con Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel. México conquistó el campeonato, pero el portero de Pachuca no tuvo participación sobre el terreno de juego. Su experiencia quedó limitada a los entrenamientos y a la convivencia con el grupo.

“Es mi primera convocatoria a la Selección Nacional Mayor, es un orgullo, es emocionante, es muy motivante, es un reto grandioso”, declaró entonces Moreno a los medios oficiales de la selección mexicana. Para un futbolista que comenzó su formación en Pachuca desde los diez años, aquel llamado representó la culminación de un recorrido que incluyó categorías inferiores, una experiencia en el futbol chileno y varios años de espera antes de consolidarse en Primera División.

Su siguiente oportunidad llegó en septiembre de ese mismo año, durante los amistosos internacionales ante Japón y Corea del Sur. Fue su última convocatoria con la selección mayor y tampoco se tradujo en su debut. Aquella concentración terminó por convertirse en el punto de referencia de una ausencia que se prolongó durante el cierre de 2025 y buena parte de 2026.

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Los números de Carlos Moreno que justificarían volver a mirar hacia Pachuca

El Apertura 2026 ofrece argumentos para analizar nuevamente su candidatura. Después de 15 partidos de Liga MX, Moreno registra 50 atajadas, cuatro porterías a cero y un porcentaje de efectividad del 72.5%, de acuerdo con las estadísticas de FotMob. Son cifras que permiten observar su intervención en el juego más allá de los resultados colectivos y que ofrecen una referencia para compararlo con los demás guardametas mexicanos.

Los registros muestran que enfrentó 69 disparos a portería, una carga de trabajo que lo obligó a intervenir de manera constante. En promedio, sus 50 atajadas equivalen a 3.33 por encuentro. La cifra no demuestra por sí sola que sea el mejor portero del campeonato, pero sí permite dimensionar su participación dentro de un equipo que ha concedido oportunidades a sus adversarios.

Otro indicador ayuda a profundizar en su rendimiento. FotMob le atribuye 2.01 goles evitados, una métrica que compara la probabilidad de gol de los disparos dirigidos a portería con los tantos que finalmente recibió. Un registro positivo sugiere que sus intervenciones han impedido más anotaciones de las esperadas según la calidad de los remates. Es una herramienta útil para evaluar al arquero, aunque no sustituye el análisis de cada jugada ni elimina la influencia de la defensa.

También existe un dato que rompe con la descripción habitual de un guardameta: Carlos Moreno marcó un gol de cabeza en el Apertura 2026, frente al Atlético de San Luis. Una aparición ofensiva que se sumó a sus responsabilidades bajo los tres postes y que dejó una de las imágenes particulares de su campaña. No es un argumento determinante para llegar a la selección, pero sí forma parte de una temporada en la que ha tenido intervenciones en distintas circunstancias.

Carlos Moreno, ¿tiene números para ser llamado al Tricolor? | Claro Sports.

La competencia por el arco mexicano y el valor de la continuidad

La candidatura de Moreno no puede analizarse de manera aislada. Raúl Rangel, Óscar García y Alex Padilla han formado parte de la competencia por la portería mexicana, y cualquier nuevo llamado exige contrastar sus rendimientos, sus características y la manera en que cada uno puede responder a las necesidades de Rafael Márquez. Los números del capitán tuzo justifican su inclusión en esa conversación.

Moreno también ofrece un recorrido que va más allá de los últimos meses. Formado en las fuerzas básicas de Pachuca, debutó en la Copa MX en 2020 y disputó sus primeros minutos de Liga MX en 2021 y alcanzó la titularidad habitual en 2023. Desde entonces ha participado en una etapa que incluyó conquistas internacionales del conjunto hidalguense, entre ellas la Copa de Campeones de la Concacaf de 2024.

A los 28 años, el portero atraviesa una etapa en la que combina experiencia profesional con margen de continuidad. Su contrato con Pachuca se extiende hasta 2030 y su condición de capitán le otorga una responsabilidad que trasciende las atajadas. Su candidatura debe sostenerse en la regularidad, en la capacidad para resolver situaciones de riesgo y en su respuesta frente a rivales de distintas exigencias.

Carlos Moreno busca algo más que otra convocatoria: quiere debutar con México

Carlos Moreno sueña con debutar en la selección mexicana. Imago 7

La oportunidad que Benjamín Mora solicita para su guardameta tiene un significado distinto al de marzo de 2025. Entonces, Moreno llegó como una novedad a la selección mayor. Ahora, busca regresar con un recorrido adicional, números que permiten evaluar su rendimiento y la experiencia de haber atravesado una etapa de ausencia del Tri. Su candidatura no parte únicamente del reconocimiento de su entrenador, sino de una temporada en la que ha vuelto a acumular intervenciones decisivas.

La decisión final pertenece a Rafael Márquez. El seleccionador tendrá que determinar si las características del portero de Pachuca encajan en el grupo que pretende construir. Para Moreno, la situación es más sencilla de explicar que de conseguir: mantener su rendimiento, sostener la competencia y esperar que una nueva convocatoria se convierta, finalmente, en la oportunidad de defender el arco de México. Porque después de haber sido seleccionado sin debutar, el siguiente paso de su historia ya no consiste solamente en volver a la lista, sino en llegar a la cancha.