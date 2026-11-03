Posibles alineaciones de Millonarios vs América de Cali por Liga BetPlay 2026-II

Embajadores y Escarlatas protagonizarán el clásico en el cierre de la fecha 17 del campeonato.

Millonarios vs América: posibles nóminas | Claro Sports

Llega otra edición de un clásico vibrante. Millonarios y América orquestarán un duelo clave en sus aspiraciones de cara al remate de la fase regular. Los Embajadores buscan asegurar la clasificación a cuadrangulares, mientras que los Diablos Rojos le apuntan a recuperar el liderato.

La escuadra de Alberto Gamero viene de un parón largo, ya que no juega desde el pasado 20 de octubre con la igualdad en casa frente a Once Caldas. Del otro lado, América lleva cuatro juegos sin conocer la derrota, por todo concepto, y ahora espera silenciar El Campín. Esto debe saber rumbo al juego que será este miércoles 4 de noviembre a las 8:30 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Millonarios para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Andrés Llinás, Steven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero; Stiven Vega, David Mackalister Silva, Daniel Ruiz; Juan Guillermo Cuadrado, Andrey Estupiñán y Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.

Posible alineación de América de Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Yani Quintero, Cristian Tovar, Marlon Torres, Ómar Bertel; José Cavadía, Rafael Carrascal; Yeison Guzmán, Edson Tortolero; Daniel Valencia y Tomás Ángel. DT: David González.

¿Cómo y dónde ver a Millonarios vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 17, tendrá señal disponible por el canal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, la plataforma de Win Play transmitirá las emociones del encuentro. De igual modo, Claro Sports le llevará cada detalle minuto a minuto del compromiso.

Últimos cinco partidos de Millonarios

20.10.2026 | Millonarios 1-1 Once Caldas | Fecha 13.

17.10.2026 | Millonarios 4-1 Jaguares | Fecha 15.

08.10.2026 | Fortaleza 1-1 Millonarios | Fecha 14.

03.10.2026 | Barranquilla 1-1 Millonarios (ganó Barranquilla 5-4 en penales) | Octavos de Copa.

29.09.2026 | Independiente Medellín 2-2 Millonarios | Fecha 4.

Últimos cinco partidos del América de Cali

29.10.2026 | América de Cali 2-1 Fortaleza | Fecha 5.

24.10.2026 | América de Cali 3-1 Cúcuta | Fecha 16.

21.10.2026 | Barranquilla 0-4 América de Cali | Cuartos de Copa.

18.10.2026 | Bucaramanga 1-1 América de Cali | Fecha 15.

11.10.2026 | América de Cali 1-2 Independiente Medellín | Fecha 14.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Wilmar Roldán (Antioquia).

Wilmar Roldán (Antioquia). Asistente 1: Alexander Guzmán (Norte de Santander).

Alexander Guzmán (Norte de Santander). Asistente 2: Cristian Aguirre (Caldas).

Cristian Aguirre (Caldas). Cuarto árbitro: Cristian Celeita (Bogotá).

Cristian Celeita (Bogotá). VAR: John Perdomo (Huila).

John Perdomo (Huila). AVAR: Javier Patiño (Meta).

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