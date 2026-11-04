Cúcuta vs Santa Fe, en vivo la Liga BetPlay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 17

El Motilón y los Cardenales se juegan una final anticipada rumbo al desenlace de la fase regular.

Cúcuta vs Santa Fe: posibles nóminas | Claro Sports

Partido que lleva tinte de “final anticipada” en el General Santander. Para iniciar la jornada de este miércoles, el Cúcuta Deportivo será local frente a Independiente Santa Fe con intenciones claras. El Motilón, cerca de la salvación categoría, busca el triunfo para evitar sorpresas en el final de fase regular, mientras que el Cardenal espera levantar el nivel.

¿A qué hora juega Cúcuta vs Santa Fe y dónde ver en vivo hoy 4 de noviembre de 2026?

Este duelo, válido por la fecha 17, tendrá su pitazo inicial el miércoles 4 de noviembre sobre las 6:30 p.m. (hora COL). Win+ Fútbol transmitirá las emociones del cotejo, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Cúcuta vs Santa Fe: así salen a la fecha 17 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma Cúcuta: Federico Abadía; Hernán Lópes, Diego Calcaterra, Brayan Montaño; Mauricio Duarte, Léider Berdugo, Tobías Sánchez, Dayán Pérez; Carlos Rentería, Gustavo Torres y Marlon Carabalí. DT: Nicolás Chiesa.

Así forma Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Mateo Puerta; Daniel Torres, Jhojan Torres; Alexis Zapata, Jáder Obrian, Emerson Rivaldo y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 17 de Liga Betplay 2026?

Se espera un duelo parejo entre dos equipos con chances matemáticas de instalarse en los cuadrangulares. El Cúcuta tiene una oportunidad enorme de repetir la gesta ante Atlético Nacional, no solo para meterse a los ocho sino para salvar la categoría. El problema va en su mala racha por dos derrotas consecutivas.

Del otro lado, Santa Fe llega con muchísimas dudas. Viene de caer goleado ante Atlético Nacional, sin olvidar su relegación en cuartos de Copa BetPlay a manos de Once Caldas. Hay muchos cuestionamientos a la actitud del equipo y su alcance de cara a finales.

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