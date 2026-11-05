¿Qué pasó en el partido entre Cúcuta y Santa Fe? Por esta razón se retrasó el inicio

El partido entre Cúcuta y Santa Fe, por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026, sufrió un retraso por problemas con el suministro eléctrico.

Bengala en el estadio General Santander | VizzorImage.

El compromiso entre Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe, correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026, sufrió un retraso en su inicio debido a una falla en el suministro de energía eléctrica que se presentó en los alrededores del estadio General Santander. El inconveniente impidió que el encuentro comenzara a la hora prevista.

El partido estaba programado para las 6:30 de la tarde de este miércoles 4 de noviembre. Sin embargo, cuando todo estaba listo para que rodara el balón, las condiciones eléctricas del escenario deportivo obligaron a aplazar momentáneamente el pitazo inicial.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 informa que el inicio del partido entre @Cucutaoficial y @SantaFe válido por la Fecha 17 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2026 está demorado debido a un problema con el fluido electrico en el estadio General Santander. Una vez se revuelvan, iniciará el partido. #LaCasaDeTodos — DIMAYOR (@Dimayor) November 5, 2026

Dimayor se pronunció sobre el retraso del partido

Ante la situación, la Dimayor se pronunció a través de sus canales oficiales y confirmó que el compromiso entre el conjunto motilón y el equipo cardenal no podía comenzar por los problemas con el fluido eléctrico en el estadio.

“El inicio del partido entre Cúcuta y Santa Fe válido por la Fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II está demorado debido a un problema con el fluido eléctrico en el estadio General Santander. Una vez se resuelvan, iniciará el partido”, informó el máximo organismo del fútbol profesional colombiano.

De esta manera, tanto los jugadores como los cuerpos técnicos y los aficionados quedaron a la espera de una solución que permitiera restablecer las condiciones necesarias para disputar el encuentro.

¿Se jugará el Cúcuta vs Santa Fe este miércoles?

Por ahora, la intención es que se pueda solucionar el inconveniente eléctrico y que el compromiso se dispute durante la misma jornada. No obstante, el inicio dependerá de que se restablezca el servicio de energía en el estadio General Santander. Inicialmente y según información de Independiente Santa Fe, el duelo se jugará a las 7:45 p.m.

Así las cosas, Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe permanecen a la espera de que se supere la falla eléctrica para afrontar un partido correspondiente a una nueva jornada del campeonato colombiano. La Dimayor deberá comunicar cualquier novedad relacionada con la hora de inicio o una eventual modificación en la programación.

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