IMSS 2026: así puedes saber cuántas semanas cotizadas tienes, guía paso a paso para consultarlo en línea

Consulta tus semanas cotizadas ante el IMSS de forma gratuita, conoce los requisitos y revisa qué cambia con las nuevas reglas de la Modalidad 40

¿Cómo consultar el número de semanas cotizadas? | Reuters

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite a los trabajadores consultar su historial de cotización a través de internet, mediante un trámite gratuito que se encuentra disponible las 24 horas del día.

La Constancia de Semanas Cotizadas es un documento oficial que permite conocer cuánto tiempo ha cotizado una persona ante el instituto, información fundamental para revisar su situación laboral y planificar su futura jubilación.

¿Qué son las semanas cotizadas del IMSS y para qué sirven?

Las semanas cotizadas representan los períodos durante los cuales un trabajador ha estado registrado ante el IMSS y ha realizado aportaciones al sistema de seguridad social, generalmente a través de su empleador. Este registro es uno de los elementos utilizados para determinar si una persona cumple con los requisitos necesarios para solicitar una pensión.

El número de semanas requeridas depende del régimen bajo el cual se encuentre asegurado el trabajador. Para quienes pertenecen a la Ley del Seguro Social de 1973, el requisito mínimo general es de 500 semanas cotizadas, mientras que quienes están sujetos a la Ley de 1997 deben cumplir con una cantidad que aumenta progresivamente.

Además de conocer las semanas acumuladas, la constancia permite revisar los movimientos laborales registrados ante el instituto y detectar posibles inconsistencias. En caso de encontrar diferencias entre el historial laboral y la información reconocida por el IMSS, los asegurados pueden solicitar una aclaración.

IMSS: ¿Dónde y cómo saber cuántas semanas cotizadas tienes? Paso a paso

El IMSS cuenta con una plataforma digital para obtener la Constancia de Semanas Cotizadas. El documento puede solicitarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sin necesidad de acudir personalmente a una oficina.

Para realizar la consulta es necesario contar con la CURP, el Número de Seguridad Social (NSS), un correo electrónico y un número de teléfono celular.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresa al portal oficial del IMSS para consultar semanas cotizadas Selecciona la opción para consultar tu Constancia de Semanas Cotizadas. Captura tu CURP, Número de Seguridad Social y correo electrónico. Proporciona tu número de teléfono celular y completa las verificaciones que solicite el sistema. Sigue las instrucciones de la plataforma para generar tu constancia. Descarga o guarda el documento para revisar el número de semanas reconocidas por el IMSS.

El trámite es completamente gratuito y está disponible las 24 horas, los 365 días del año. La constancia contiene las semanas registradas hasta la fecha de baja del trabajador o hasta el momento de presentar la solicitud, según corresponda.

Quienes prefieran realizar la consulta presencialmente pueden acudir a la Subdelegación del IMSS que les corresponda, de lunes a viernes en días hábiles, entre las 8:00 y las 15:30 horas. Para ello deben proporcionar su CURP, NSS y presentar una identificación oficial vigente en original.

Semanas cotizadas del IMSS: ¿Cambia algo con las nuevas reglas de la Modalidad 40?

El IMSS modificó las reglas de la Modalidad 40 a partir del 22 de octubre de 2026. Con los nuevos cambios, las personas que quieran incorporarse a este esquema podrán cotizar con su último salario registrado ante el instituto o con un monto superior de hasta una Unidad de Medida y Actualización (UMA). La medida busca limitar los aumentos de salario utilizados para conseguir pensiones más altas.

Sin embargo, las nuevas reglas no modifican las semanas cotizadas que ya tienen los trabajadores ni el proceso para consultarlas en línea. Además, quienes ya estaban inscritos en la Modalidad 40 conservarán sus condiciones hasta que termine el periodo contratado. Por ello, consultar la constancia sigue siendo importante para conocer las semanas acumuladas y planear una futura pensión.