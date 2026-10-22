La velocidad del Rayito, al descubierto: el impresionante registro de Brian Rodríguez ante Atlas

El futbolista uruguayo registró una impresionante velocidad en un terreno de entre 72 y 80 metros en poco más de nueve segundos.

Brian Rodriguez voló sobre el terreno de juego vs Atlas | Imago7/Claro Sports

No por nada es conocido como Rayito. Brian Rodríguez fue uno de los protagonistas de la victoria del América por 5-2 sobre Atlas en la jornada 13 del Apertura 2026. El delantero uruguayo marcó el tercer gol de las Águilas después de un contragolpe en el que alcanzó una velocidad máxima de 34.9 kilómetros por hora, de acuerdo con el registro oficial de la jugada.

La anotación llegó al minuto 58, cuando el América ganaba 2-0 en el Estadio Jalisco. Rodríguez aprovechó una transición ofensiva para recorrer buena parte del campo, superar a la defensa y definir con un disparo raso ante Camilo Vargas. Una acción en la que combinó aceleración, conducción de balón y definición para ampliar la ventaja de su equipo.

¿Qué velocidad alcanzó Brian Rodríguez en su gol contra Atlas?

Brian Rodríguez registró una velocidad máxima de 34.9 km/h durante su carrera ante Atlas, una cifra que permite dimensionar la aceleración del atacante del América durante el contragolpe que terminó en gol. Este registro corresponde a su velocidad punta, es decir, el punto de mayor velocidad alcanzado durante la acción. No debe confundirse con la velocidad promedio, que contempla todo el recorrido y los cambios de ritmo del futbolista. El dato confirma que el uruguayo estuvo cerca de alcanzar los 35 kilómetros por hora en una jugada en la que, además de correr, tuvo que mantener el control del balón y resolver frente al portero rival.

¿Cuántos metros recorrió Brian Rodríguez en su gol contra Atlas?

Una estimación realizada a partir de referencias visuales de la jugada apunta a que Brian Rodríguez recorrió entre 72 y 80 metros en aproximadamente 9.22 segundos, desde el inicio del tramo analizado hasta la finalización de la acción. Tomando como referencia esa distancia y el tiempo estimado, la velocidad promedio del atacante del América se ubicaría entre 28.1 y 31.2 kilómetros por hora.

La diferencia entre el promedio calculado y el pico máximo oficial de 34.9 km/h se explica por los cambios de ritmo durante la carrera. Rodríguez no mantuvo una velocidad constante, sino que aceleró durante el recorrido hasta alcanzar su registro máximo.

Brian Rodríguez, protagonista de la goleada del América

La carrera que terminó en el 0-3 no fue la única intervención determinante del uruguayo. Durante el primer tiempo también participó en la apertura del marcador al controlar de forma extraordinaria un cambio de juego con el talón y asistir a Miguel Borja, quien anotó al minuto 26.

El América terminó imponiéndose 5-2 con anotaciones de Borja, Érick Sánchez, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Kevin Álvarez. El resultado permitió al equipo dirigido por Guillermo Almada confirmarse todavía más en el liderato del Apertura 2026 con 27 puntos.

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La actuación de Rodríguez llegó apenas tres días después de que el América anunciara su renovación contractual hasta 2030, una decisión con la que el club aseguró la continuidad del atacante uruguayo. Con una velocidad máxima de 34.9 km/h, el ‘Rayito’ hizo honor a su apodo y convirtió una carrera de casi todo el campo en uno de los goles más representativos de la victoria americanista ante Atlas.

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