Rodrigo Huescas vuelve a la titularidad con el Copenhague en la Conference League 2026

El mexicano fue titular y jugó 62 minutos, en el empate 2-2 ante Estrella Roja de la segunda jornada de la Conference League

Rodrigo Huescas festejando el empate del Copenhague | Reuters

Rodrigo Huescas volvió a ser titular en un partido oficial después de más de un año marcado por una lesión, durante el empate 2-2 entre el Estrella Roja y el Copenhague, correspondiente a la jornada 2 de la Conference League 2026-27. El futbolista mexicano disputó 62 minutos en el Estadio Rajko Mitić de Belgrado, donde el conjunto danés tuvo que venir de atrás para rescatar un punto y mantener su invicto en el torneo continental.

El encuentro representó otro paso en la recuperación de Huescas, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 1 de octubre de 2025, durante un compromiso de Champions League frente al Qarabag. Después de reaparecer en un amistoso ante Hamburgo y sumar minutos oficiales frente al Braga en la primera jornada, el lateral mexicano recibió la oportunidad de regresar al once inicial.

El compromiso comenzó con oportunidades para ambos equipos. Copenhague generó peligro mediante Maher Carrizo y Thomas Delaney, mientras que los locales respondieron con aproximaciones de Stefan Gudelj y Rade Krunic. La ocasión más clara del arranque llegó al minuto 16, cuando Yuta Nakayama estrelló un disparo de larga distancia en el travesaño, en una acción que estuvo cerca de abrir el marcador para Estrella Roja.

MÁS INFORMACIÓN: Revive el partido completo de Rodrigo Huescas en el Estrella Roja vs Copenhague

Pese a las oportunidades del conjunto serbio, Copenhague tomó ventaja al minuto 29 gracias a un autogol de Matej Gashtarov, quien terminó enviando el balón a su propia portería. La anotación permitió a los visitantes adelantarse en el marcador, aunque la respuesta del Estrella Roja no tardó en llegar.

Al minuto 34, Vladimir Lucic encabezó un contragolpe y habilitó a Timi Max Elsnik, quien conectó un disparo de zurda desde fuera del área para colocar el 1-1. La remontada se completó apenas siete minutos después, cuando Vasilije Kostov aprovechó una asistencia de Mihailo Ristic y sacó un remate de derecha que terminó en el ángulo superior. El 2-1 al minuto 41 permitió a los locales marcharse al descanso con ventaja.

Para la segunda mitad, Copenhague realizó modificaciones con los ingresos de Viktor Dadason y Ákos Markgráf, en busca de una reacción. Sin embargo, Estrella Roja mantuvo su intención ofensiva y estuvo cerca de ampliar la diferencia con disparos de Tomás Händel y Vladimir Lucic, ambos detenidos por el guardameta Diant Ramaj. Al minuto 62 terminó la participación de Rodrigo Huescas, quien dejó su lugar a Marcos López, mientras que Mads Madsen también ingresó por Robert Silva.

Rodrigo Huescas, titular ante Estrella Roja | Reuters

Los cambios permitieron al conjunto danés mantener la presión hasta encontrar el empate. Al minuto 70, Maher Carrizo recibió una asistencia de Ákos Markgráf y sacó un disparo de zurda desde fuera del área, que terminó junto al poste izquierdo para establecer el 2-2. La anotación devolvió la igualdad al marcador y frustró las aspiraciones de Estrella Roja de conseguir su primera victoria en la competencia.

MÁS INFORMACIÓN: El Lugano golea al Getafe en el regreso de los torneos europeos al Coliseum

Durante los últimos minutos, ambos equipos buscaron el tanto de la victoria. Viktor Dadason desperdició una oportunidad dentro del área al minuto 86, mientras que Bamba Dieng respondió con un remate de cabeza que se marchó desviado al 90. Además, el conjunto serbio terminó el encuentro con diez futbolistas tras la expulsión de Stefan Gudelj, situación que complicó sus posibilidades de recuperar la ventaja. El empate permitió al Copenhague llegar a cuatro puntos y colocarse en la sexta posición de la clasificación, mientras que Estrella Roja sumó su primera unidad y quedó en el lugar 20. Para Rodrigo Huescas, el compromiso significó continuar su regreso a la actividad competitiva después de una ausencia que se prolongó durante más de un año.