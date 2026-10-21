Lech Poznan vs Sunderland, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 3

El conjunto polaco busca sus primeros puntos ante un Sunderland que llega con paso perfecto; sigue el partido en vivo por Claro Sports Premium

La UEFA Europa League 2026-27 continúa este jueves 22 de octubre con el enfrentamiento entre Lech Poznan y Sunderland, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga. El conjunto polaco recibirá al representante de Inglaterra en el Estadio Municipal de Poznan, en un encuentro que reúne a dos equipos con realidades diferentes dentro de la clasificación del torneo europeo.

El Sunderland llega con seis puntos después de ganar sus primeros dos compromisos, mientras que Lech Poznan todavía no consigue sumar en la competición. El equipo inglés buscará mantener su inicio perfecto y acercarse a los primeros lugares de la tabla general, mientras que los locales intentarán aprovechar su condición de anfitriones para conseguir su primera victoria. El encuentro podrá seguirse a través de Claro Sports Premium en YouTube.

¿A qué hora inicia la transmisión del Lech Poznan vs Sunderland hoy 22 de octubre?

El partido entre Lech Poznan y Sunderland se disputará este jueves 22 de octubre a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Municipal de Poznan, ubicado en Polonia. El enfrentamiento corresponde a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27.

La transmisión en vivo estará disponible a través de Claro Sports Premium en YouTube, donde los aficionados podrán seguir las acciones del encuentro, que comenzará a las 18:45 horas locales.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Lech Poznan vs Sunderland en la Europa League 2026

Lech Poznan y Sunderland no registran cinco enfrentamientos directos previos en la UEFA Europa League, por lo que el compromiso de este jueves representa una oportunidad para comenzar a construir su historial dentro de la competición continental.

El equipo polaco comenzó su participación con una derrota de 4-0 frente al Crystal Palace y posteriormente cayó ante el Bayer Leverkusen, resultados que lo mantienen sin puntos después de dos jornadas. Por su parte, Sunderland inició con una victoria de 1-0 sobre el AZ Alkmaar y posteriormente superó al Torreense, por lo que llega con seis unidades y la posibilidad de extender su racha ganadora.

La diferencia en los resultados iniciales coloca a los ingleses en una mejor situación dentro de la tabla general, aunque Lech Poznan tendrá la oportunidad de reducir distancias ante su afición.

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