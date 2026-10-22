El Lugano golea al Getafe en el regreso de los torneos europeos al Coliseum

Los de Bordalás, que no habían perdido en casa esta temporada, caen ante el Lugano de Suiza en la jornada 2 de la UEFA Conference League

En Getafe se esperaba fiesta en jueves. El equipo azulón recibía un partido de competiciones europeas por primera vez desde la temporada 19/20 y llevaban sin conocer la derrota en el Coliseum esta temporada, pero el Lugano arruinó los planes al golearles 5-2 en la jornada 2 de la UEFA Conference League.

Los aficionados todavía no se instalaban en las butacas del estadio del sur de Madrid cuando ya habían caído tres goles. Un inicio frenético que comenzó con festejo de los locales, gracias al tanto de Iván Azón al minuto 2, pero en la siguiente jugada llegó el empate de los suizos, obra de Ajeti. Al 7′, voltereta de los visitantes, firmado por Cimignani después de que Von Ballmoos voló para evitar el segundo del Geta.

Tras esos tres goles en los primeros 10 minutos, el partido fue bastante equilibrado. Davinchi tuvo el empate, pero no lo pudo hacer y casi de inmediato llegó el tercero de los visitantes, en una contra por derecha que Moncada sirvió para el doblete de Ajeti.

Fue un balde de agua fría para la afición y los jugadores del Getafe. El equipo de Bordalás no suele permitir tantos goles y la generación no es una de sus cartas de presentación. Azón y Davinchi tuvieron remates, pero sin fortuna, y la afición mostró su inconformidad con el resultado al abuchear al finalizar la primera parte, ya que Soria evitó el cuarto antes de poner camino a los vestidores.

Esa atajada fue un paliativo. Por más que Bordalás mandó cuatro cambios de golpe para el complemento y hubo un reclamo de penalti al 48′ que hubiera dado alas a los locales, pero casi de inmediato llegó el cuarto del Lugano, de Bislimi, al 50′.

Borja Mayoral puso el 4-2 al minuto 74, tras un mal rechace del portero. Revivió la afición y tuvieron ocasiones para recortar distancias, pero otro vuelo de Von Ballmoos le negó el tercero a Mojica. Hubo un nuevo reclamo de penalti al 82′. Lo que llegó fue el quinto tanto suizo en el tiempo de compensación, de Behrens, para terminar así la goleada del Lugano.

El Getafe se queda con solo un punto en sus primeros dos partidos de la Conference. El Lugano, por su parte, sigue en gran momento: líder en la Liga de Suiza y es uno de los líderes en la UEFA, con seis puntos.