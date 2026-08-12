Everton vs Newcastle en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026
Ambos equipos continúan su preparación rumbo al inicio de la temporada con un amistoso en Edimburgo que podrás seguir por Claro Sports
Everton y Newcastle se enfrentarán en el Murrayfield Stadium de Edimburgo como parte de su preparación rumbo al inicio de sus respectivas competencias oficiales. El encuentro permitirá a ambos cuerpos técnicos ajustar conceptos tácticos, repartir minutos entre la plantilla y observar el rendimiento de los refuerzos antes del comienzo de la campaña.
Los dos equipos buscarán aprovechar el amistoso para ganar ritmo de competencia y corregir detalles antes de volver a la actividad oficial. Sigue el Everton vs Newcastle en vivo por Claro Sports, con la cobertura de las acciones, el análisis del partido y todos los detalles del fútbol internacional.
¿A qué hora inicia la transmisión del Everton vs Newcastle hoy 12 de agosto de 2026?
Everton y Newcastle jugarán hoy miércoles 12 de agosto a partir de las 10:15 horas, tiempo del centro de México. El partido se disputará en el Murrayfield Stadium, ubicado al oeste de Edimburgo, Escocia. El inmueble fue inaugurado en 1925, remodelado en 1995 y cuenta con una capacidad aproximada para 67 mil 800 espectadores.
Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora
En Claro Sports continuamos con nuestra programación de amistosos internacionales. Además del Everton vs Newcastle, este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma:
Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas
Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas
Inter vs Betis | Sábado 15 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas
Schalke 04 vs Real Madrid | Domingo 16 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 09:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 11:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 12:00 horas
Liverpool vs Como | Domingo 16 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas