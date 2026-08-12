Noche estelar de Yoshan Valois: la figura colombiana que lideró la goleada de Lanús

El delantero colombiano de 21 años, Yoshan Valois, marcó dos goles y otorgó una asistencia en la victoria de Lanús ante Talleres de Córdoba.

Yoshan Valois, figura de Lanús | Vizzor

Este martes 11 de agosto, se llevó a cabo la jornada número cuatro de la Liga Argentina. Un campeonato donde hay basta presencia colombiana y los futbolistas ‘tricolores’ brillan en su máximo esplendor. El caso de Yoshan Valois no fue la excepción y Lanús lo vivió en carne propia.

Para este inicio de temporada, el calendario enfrentó a Lanús ante Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes. Un juego válido por la zona A del campeonato ‘gaucho’. El partido terminó con victoria para el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino por tres goles a cero.

Las anotaciones del equipo visitante fueron obra del colombiano Yoshan Valois y el argentino Dylan Aquino. La gran figura del juego terminó siendo el ex delantero del Deportivo Pasto con dos goles y una asistencia. Un dato no menor teniendo en cuenta que el atacante ‘tricolor’ no fue titular.

Así le fue a Yoshan Valois ante Talleres de Córdoba

El delantero colombiano fue suplente e ingresó al minuto 65 en el partido entre Lanús y Talleres de Córdoba. Yoshan Valois fue la gran figura de su equipo no solamente por sus dos anotaciones, sino también por su pase gol para el primer tanto del partido. Con esto ya son cinco goles del ‘cafetero’ con la camiseta del Club Atlético Lanús.

INSANE PERFORMANCE from Yoshan Valois! He scored TWICE and ASSISTED ONCE to get Lanus the 3-0 win away vs Talleres! What a game from him, you can see his two goals and his assist here in this video. 🇨🇴🔽

pic.twitter.com/2w08hfwMOm — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) August 12, 2026

Nueve minutos después de su ingresó, el colombiano lideró un contragolpe de Lanús y le cedió el balón al argentino Dylan Aquino. El número 25 del equipo visitante encaró a su rival y terminó definiendo de gran manera para abrir el marcador. Solamente cinco minutos después, Yoshan Valois marcó su primera anotación en su cuenta personal y segunda del encuentro. Y ya para rematar una actuación de ensueño, el goleador se reportó con el último tanto del cotejo a tres minutos del final.

A sus 21 años, Yoshan Valois descrestó con su rendimiento a toda la Liga Argentina. En 26 minutos jugados registró dos goles, una asistencia, dos remates, nueve de 12 pases acertados, 100 % de efectividad en sus regates y dos recuperaciones. Datos y estadísticas que lo dejaron como la figura indiscutible de la victoria de Lanús ante Talleres de Córdoba.

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