¡Cruz Azul no puede fallar! La Máquina se juega el boleto ante Chicago Fire

El equipo mexicano podrá clasificar si gana en noventa minutos o vence en una posible tanda de penales al Chicago Fire

Cruz Azul tiene en sus manos avanzar en la Leagues Cup | Reuters

Cruz Azul llega a su último partido de la fase regular con seis puntos y depende de sí misma para avanzar. Un empate con triunfo en penales también le daría el boleto. La Máquina llega a la última jornada de la fase regular de la Leagues Cup con una situación favorable, aunque todavía sin tener asegurada su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

El cuadro capitalino ha ganado sus dos primeros partidos de la competencia y suma seis puntos, una cosecha que actualmente la coloca en los primeros lugares entre los clubes de la Liga MX. Sin embargo, la pelea por los puestos que otorgan el pase a la fase de eliminación permanece abierta y el último partido será determinante para definir su futuro.

El rival del conjunto cementero será el Chicago Fire. Ante el equipo de la MLS, Cruz Azul tendrá la posibilidad de definir su clasificación por sus propios medios, ya que una victoria durante los 90 minutos le garantizará avanzar a la siguiente fase de la Leagues Cup.

Existe también un segundo escenario favorable para La Máquina. Si el encuentro termina empatado después del tiempo regular, Cruz Azul deberá imponerse en la tanda de penales para obtener el punto adicional que necesita y asegurar su boleto a la fase de eliminación.

El margen de error, sin embargo, es reducido. Cruz Azul tiene seis puntos, los mismos que León y Tigres, la diferencia puede modificarse en una sola jornada, por lo que el resultado ante Chicago Fire tendrá un peso importante en la definición de los clasificados.

Por ello, el partido ante Chicago Fire no representa únicamente el cierre de la participación de Cruz Azul en la fase regular. También será una prueba para uno de los objetivos que el club se ha planteado para este semestre.

La directiva cementera ha incluido la Leagues Cup dentro de la planeación deportiva presentada por el cuerpo técnico. El torneo binacional forma parte de los compromisos que Cruz Azul considera prioritarios dentro de su proyecto.

Hasta ahora, los resultados han acompañado esa intención. La Máquina suma dos partidos disputados, dos victorias y seis puntos, pero todavía necesita un último resultado para confirmar su presencia en la siguiente ronda.

El escenario está claro para el conjunto cementero: Cruz Azul necesita ganar en los 90 minutos o, en caso de empatar, imponerse en la tanda de penales. De lo contrario, tendrá que esperar a que los resultados de León y Tigres jueguen a su favor para conocer su destino en la Leagues Cup.

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