Ya son más de 200 fallecidos por el terremoto en Colombia: Gobierno decreta tres días de duelo

Colombia enfrenta una tragedia tras el terremoto de 7,4: ya son más de 200 fallecidos y continúan las labores de rescate entre los escombros.



Terremoto en Colombia 2026 | Reuters.

Colombia atraviesa una de las emergencias más graves de los últimos años luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país. El desastre deja un saldo preliminar de más de 200 personas fallecidas, alrededor de 1.600 heridas y cientos de ciudadanos atrapados entre los escombros, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Ciudades como Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja debido a los graves daños registrados en viviendas, instituciones educativas y centros hospitalarios. En medio de la emergencia nacional, equipos de socorro y voluntarios trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes, mientras Colombia recibe apoyo internacional para enfrentar las consecuencias de la tragedia.

Gobierno decreta tres días de duelo nacional

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo nacional para rendir homenaje a las víctimas del terremoto. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1172 de 2026 y contempla que la bandera nacional sea izada a media asta durante este periodo.

De acuerdo con el decreto, la bandera permanecerá a media asta en los edificios públicos del país, así como en las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior, como muestra de respeto y honor hacia las personas que perdieron la vida como consecuencia del fenómeno natural.

El presidente Abelardo de la Espriella expresó su profundo dolor por las vidas que se perdieron y manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y comunidades afectadas. El Gobierno también señaló que continuará acompañando a los territorios golpeados por la emergencia y coordinando las acciones necesarias para atender a la población.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros

Mientras el país guarda luto, socorristas y voluntarios trabajan sin descanso durante el tercer día desde el terremoto. Las labores se concentran especialmente en las estructuras colapsadas, donde todavía existe la esperanza de encontrar personas con vida.

Uno de los momentos que devolvió la esperanza a los equipos de rescate ocurrió durante la noche, cuando Daniela Largo, de 32 años, fue encontrada con vida y extraída de entre las ruinas. Su rescate fue recibido entre aplausos y vítores, convirtiéndose en un impulso para quienes continúan buscando sobrevivientes.

La emergencia también ha movilizado ayuda internacional. Equipos de Estados Unidos participan en las labores de rescate en territorio colombiano, mientras que la Unión Europea anunció una ayuda de 2,5 millones de dólares para contribuir a la respuesta ante la catástrofe.

Con las labores de búsqueda todavía en marcha y ante la posibilidad de que el número de víctimas aumente, Colombia enfrenta ahora una etapa crítica de atención y recuperación. El país permanece en alerta mientras cientos de familias esperan noticias de sus seres queridos y los organismos de socorro continúan trabajando entre los escombros.

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