Cristiano Ronaldo conmueve con su mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre

El portugués reaccionó a la carta que Messi dedicó a Jorge Messi, mientras figuras como Puyol, Aitana Bonmatí y Tom Brady también mostraron su apoyo

Cristiano envía mensaje a Messi tras la muerte de su padre | ANADOLU VIA AFP

Cristiano Ronaldo se sumó a las muestras de apoyo para Lionel Messi después de que el argentino publicara este miércoles 12 de agosto una carta dedicada a su padre, Jorge Messi, quien falleció cuatro días antes en Rosario a los 68 años. El portugués respondió directamente a la publicación del capitán argentino con un mensaje dirigido tanto a él como a su familia.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió Cristiano Ronaldo en Instagram. El mensaje apareció entre las múltiples reacciones que recibió Messi después de compartir una carta en la que recordó diferentes etapas junto a su padre y reconoció las dificultades que atraviesa tras su fallecimiento.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi | Instagram

Carles Puyol también reaccionó a la publicación con corazones. El exdefensa compartió el primer equipo del Barcelona con Messi desde 2004 hasta su retiro en 2014 y fue uno de los capitanes durante los primeros años del argentino en el conjunto blaugrana. Ferran Torres, actual jugador del Barça y campeón del mundo con España en 2026, utilizó la misma forma de apoyo pese a no haber coincidido con Messi como compañero.

El Barcelona, club en el que Messi se formó y desarrolló la mayor parte de su carrera profesional, escribió “Molta força, Leo” acompañado de un corazón. La institución se sumó así a los mensajes dirigidos al argentino después de la muerte de Jorge Messi, quien estuvo ligado durante años a la trayectoria profesional de su hijo.

Sergi Roberto, quien compartió vestidor con Messi durante varias temporadas en el primer equipo del Barcelona, comentó “Mucha fuerza” junto a un corazón. Ambos coincidieron durante una etapa en la que conquistaron distintos títulos con el conjunto catalán y mantuvieron relación dentro y fuera de la cancha.

Los mensajes a Leo Messi | Instagram

Entre las reacciones también apareció Aitana Bonmatí, figura del Barcelona femenil, quien respondió con un corazón con una venda y una carita emotiva. Tom Brady, considerado una de las principales figuras históricas de la NFL, dejó varios corazones en la publicación del futbolista argentino.

Los mensajes llegaron después de que Messi publicara una carta en la que relató recuerdos junto a su padre y habló sobre el impacto de su ausencia. La reacción de Cristiano Ronaldo se colocó entre las más destacadas por la trayectoria paralela que ambos han mantenido durante más de dos décadas en el fútbol internacional, ahora unida por un mensaje de apoyo fuera de la cancha.

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