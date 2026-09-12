Final Copa del Mundo de Tiro con Arco Saltillo 2026 en vivo: transmisión del arco compuesto varonil hoy 12 de septiembre

Los mejores arqueros del mundo se citan en Saltillo en la modalidad de arco compuesto. Vive la definición de las finales por Claro Sports.

Arranca la fase del Elite Eight en la modalidad de arco compuesto varonil dentro de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco. Los ocho arqueros clasificados se disputan el título en enfrentamientos de máxima presión donde la puntería al centro de la diana marcará la diferencia.

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Formato y reglas de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Saltillo 2026

La Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 reunirá en Saltillo a 32 atletas, ocho por cada categoría individual: recurvo femenil y varonil, además de compuesto femenil y varonil. A diferencia de las etapas regulares, la competencia no tendrá ronda de clasificación: los participantes ingresan directamente a un cuadro de eliminación directa definido mediante sorteo, con enfrentamientos desde cuartos de final hasta la disputa por el título.

En arco recurvo se dispara a 70 metros y cada duelo se resuelve por sets de tres flechas; el primero en alcanzar seis puntos gana, mientras que en compuesto la distancia es de 50 metros y se suman las puntuaciones de 15 flechas repartidas en cinco tandas. En caso de empate, se realiza una flecha de desempate y avanza el arquero cuyo disparo quede más cerca del centro de la diana.

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