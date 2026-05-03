Pico y placa en Bogotá para este 4 de mayo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Para que no dé papaya en este inicio de semana, en Claro Sports le traemos toda la información sobre la media para este 4 de mayo del 2026.

Consulta si tu vehículo tiene restricción mañana en Bogotá. | @SectorMovilidad

El pico y placa siempre será un tema que genera impaciencia en l población colombiana, específicamente en la bogotana, ya que la mayoría solamente pueden sacar su vehículo 2 ó 3 veces a la semana, lo que genera caos y ‘dolores de cabeza en la población. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles de lo que será la medida para este lunes 4 de mayo.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este lunes 4 de mayo de 2026?

Para este lunes, los vehículos particulares con placas culminadas en 0, 6, 7, 8 y 9 sí podrán circular por las calles de Bogotá. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las placas que finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen que mantenerse al margen.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Los horarios son fijos y habituales. La medida va cobijada todo el día, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. En caso de que le toque el pico y placa, no podrá salir por nada del mundo si quiere evitar multas.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Las motocicletas y autos eléctricos no aplican a la regla. Por otro lado, para quedar exento, hay posibilidades de pagar un pico y placa solidario en aras de salvarse de un comparendo. Otros automóviles exentos les corresponde a los servicios médicos, prensa, seguridad y el transporte de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La multa está tasada actualmente en 15 salarios mínimos legales diarios, valor que corresponde a los $875.452 pesos colombianos. Además, hay altas posibilidades de que su automóvil sea inmovilizado por las autoridades. Súmele los costos por la llegada a patios y la grúa.

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