Fórmula E 2026: la transmisión de la clasificación del e-Prix de Londres, Ronda 17

El Campeonato Mundial de Fórmula E llega a su última jornada de competencia con la clasificación para la Ronda 17 por la multiplataforma de Claro Sports

El Campeonato Mundial de Fórmula E llega a su última jornada de competencia con la clasificación para la Ronda 17, una sesión que definirá la parrilla de salida para la carrera que pondrá punto final a la temporada y a la era GEN3. El trazado del ExCeL London será nuevamente el escenario donde los pilotos buscarán colocarse en la mejor posición antes de la definición del campeonato.

Con el título todavía en juego, cada posición puede tener un peso importante en la clasificación general. La lucha por la pole position también entregará tres puntos al ganador de la clasificación, por lo que los aspirantes deberán encontrar el límite en cada vuelta y resolver los duelos de eliminación directa sin cometer errores.

La última clasificación de la temporada marcará el comienzo de un día decisivo para la Fórmula E. Los equipos deberán definir sus estrategias, administrar cada intento y aprovechar al máximo las condiciones del circuito antes de la carrera que determinará al campeón del mundo

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