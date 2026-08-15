Rio Ave vs Porto en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 2

Porto busca mantener el paso perfecto ante un Rio Ave que intenta recuperarse de su derrota en el arranque de la temporada

El Porto visita al Rio Ave este sábado 15 de agosto en la jornada 2 de la Liga de Portugal 2026-27, con el objetivo de mantener el paso perfecto y defender el liderato que tomó después de la primera fecha. Los Dragones comenzaron la temporada con una victoria de 2-0 sobre Alverca, gracias a los penales convertidos por André Silva y Gabri Veiga.

El panorama es distinto para el conjunto de Vila do Conde, que abrió el campeonato con una derrota de 1-0 frente al Gil Vicente. Rio Ave resistió durante buena parte del segundo tiempo con un hombre menos tras la expulsión de Andreas Ntoi, pero terminó cediendo con un penal al minuto 87 y ahora tendrá una prueba todavía más exigente ante el campeón defensor.

Horario y dónde ver Rio Ave vs Porto hoy 15 de agosto en la jornada 2 de la Liga de Portugal

El partido entre Rio Ave y Porto se disputa este sábado 15 de agosto a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio dos Arcos de Vila do Conde.

El encuentro de la jornada 2 de la Liga de Portugal 2026-27 se podrá seguir en vivo a través de Claro Sports, además de nuestra cobertura con todos los goles, resultado y acciones más importantes del compromiso.

Últimos resultados del Rio Ave vs Porto en la Liga de Portugal

El historial está ampliamente inclinado a favor de los Dragones. De 70 enfrentamientos disputados, Rio Ave únicamente ha conseguido tres victorias, registradas en 1981, 2004 y 2022. Además, nunca ha logrado imponerse como visitante ante el conjunto blanquiazul y ocho de los últimos 10 duelos entre ambos terminaron con triunfo del Porto.

Liga de Portugal 2025-26 | Jornada 23 | 22 de febrero de 2026: Porto 1-0 Rio Ave

Liga de Portugal 2025-26 | Jornada 6 | 19 de septiembre de 2025: Rio Ave 0-3 Porto

Liga de Portugal 2024-25 | Jornada 20 | 3 de febrero de 2025: Rio Ave 2-2 Porto

Liga de Portugal 2024-25 | Jornada 3 | 24 de agosto de 2024: Porto 2-0 Rio Ave

Liga de Portugal 2023-24 | Jornada 20 | 3 de febrero de 2024: Porto 0-0 Rio Ave

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