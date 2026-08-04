Gimnasia artística Santo Domingo 2026 en vivo: final All Around, rama femenil

México está representado por Isabel Escalera y Fernanda Mata en la final del concurso completo varonil de Santo Domingo 2026

Disfruta online y en vivo por Claro Sports la final All Around femenil de gimnasia artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La gimnasia artística femenil vivirá una de sus pruebas más esperadas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la Final All Around, donde las atletas más completas de la región buscarán conquistar el podio individual. La competencia reunirá talento, precisión y dificultad técnica en los cuatro aparatos reglamentarios: salto de caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio y manos libres.

Disfruta la transmisión en vivo online de Claro Sports y sigue cada rutina de esta emocionante final desde el Pabellón de Gimnasia del Complejo Deportivo Parque del Este. La cita será el 4 de agosto en una jornada donde cada ejecución será determinante para definir a las nuevas campeonas de Santo Domingo 2026 y las medallas de oro, plata y bronce.

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