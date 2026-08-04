Eduardo Herrera se corona en los 5,000 metros en los Centroamericanos

Víctor Ortiz de Puerto Rico y Pedro Marín de Colombia completaron el podio de la prueba de fondo masculino. Iker Sánchez no terminó la prueba

Eduardo Herrera se queda con el oro en los 5000m planos | Captura de pantalla

México sumó una medalla de oro más en los Juegos Centroamericanos y del Caribe gracias a la actuación del fondista Eduardo Herrera, quien se impuso en la final de los 5,000 metros varonil tras dominar la competencia de principio a fin.

Después de un inicio en el que el grupo se mantuvo compacto, Herrera comenzó a marcar diferencias una vez transcurridos los primeros 1,800 metros de la prueba. A partir de ese momento tomó el liderato y estableció el ritmo de la carrera, sin volver a ceder la primera posición frente a sus rivales.

Con el paso de las vueltas, el mexicano amplió la ventaja sobre el resto de los competidores hasta consolidar una actuación que le permitió incluso sacar una vuelta al pelotón. Finalmente cruzó la meta con un tiempo de 13:50.86, registro con el que aseguró el primer lugar y la medalla de oro para la delegación mexicana.

La pelea por las otras posiciones del podio quedó en manos de Víctor Ortiz, de Puerto Rico, y Pedro Marín, de Colombia. Ortiz finalizó en el segundo lugar con un tiempo de 14:02.7, mientras que Marín ocupó la tercera posición al detener el cronómetro en 14:02.80.

La prueba también contó con la participación del mexicano Iker Sánchez, quien se mantuvo en competencia durante las primeras nueve vueltas. Sin embargo, el atleta no pudo completar el recorrido y se vio obligado a abandonar la carrera antes de la recta final.

Con este resultado, Eduardo Herrera aportó una nueva presea dorada para México en el certamen regional, después de una competencia en la que controló el ritmo desde los primeros kilómetros y mantuvo el liderato hasta cruzar la línea de meta.

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