Posibles alineaciones de Deportes Tolima vs Independiente Medellín por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Conozca las posibles alineaciones y cómo ver el partido entre Deportes Tolima e Independiente Medellín por la Liga BetPlay.

Alineaciones Tolima vs DIM por la Liga BetPlay

Está todo listo para que comiencen las emociones de la tercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y un partido a seguir es entre Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín. Dicho encuentro será en el Manuel Murillo Toro este martes 4 de agosto a partir de las 6:15 p.m.

Posible alineación de Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Tolima: Miguel Ortega; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Homer Martínez, Edwar López, Luis Sánchez, Kelvin Flórez y Luis Sandoval. D.T.: Sebastián Oliveros.

Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría DIM: Éder Chaux; Hayen Palacios, Kevin Mantilla, Alfonso Simarra, Jhan Mena; Baldomero Perlaza, Agustín Martegani, Juan Córdoba, Daniel Cataño, Keiner Klinger y Yony González. D.T.: Amaranto Perea.

¿Cómo y dónde ver Deportes Tolima vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El partido entre el equipo ibaguereño y el paisa tendrá transmisión por la señal televisiva de Win Sports +, la cual debe adquirir de manera adicional por su respectivo cableoperador. Otra alternativa es verlo vía streaming por la plataforma del canal, Win Play, que es por suscripción.

Últimos cinco partidos del Deportes Tolima

01-08-2026 | Alianza 1-2 Deportes Tolima.

25-07-2026 | Deportes Tolima 2-1 Junior.

21-07-2026 | Deportes Tolima 2-1 Deportes Quindío.

26-05-2026 | Universitario de Perú 0-0 Deportes Tolima.

23-05-2026 | Atlético Nacional 3-1 Deportes Tolima.

Últimos cinco partidos de Independiente Medellín

01-08-2026 | Medellín 1-0 Deportivo Cali.

29-07-2026 | Vasco da Gama1-0 Medellín.

25-07-2026 | Medellín 3-2 Pasto.

22-07-2026 | Medellín 2-2 Vasco da Gama.

02-06-2026 | Medellín 2-1 Cúcuta Deportivo.

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