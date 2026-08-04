Leagues Cup 2026: ¿Por qué se tiran penales en caso de empate y reglas del torneo Liga MX vs MLS?

Puede haber tanda de penaltis en la Leagues Cup desde la fase de grupos. Te contamos las reglas y formato del torneo

¿Por qué hay penaltis en la fase de grupos de la Leagues Cup? | Imago7

El martes 4 de agosto inicia la sexta edición de la Leagues Cup, el torneo que mide a los clubes de la Liga MX contra los de Major League Soccer. La primera edición fue en el 2019, pero cambió de formato en 2023 para incluir a todos los clubes del fútbol mexicano, creando una fase de grupos con una regla peculiar: hay penaltis en caso del empate.

Contrario a prácticamente cualquier otro torneo que incluye una fase de grupos, incluyendo el Mundial, la Leagues Cup no tiene empates puros, ya que hay una tanda de penaltis final para determinar un punto más para el ganador.

¿Cómo se definen los partidos de la League Cup en caso de empate?

En la Leagues Cup, no hay tiempos extra. En caso de empate en tiempo regular, sea en la fase de grupos o en las rondas de eliminación directa, se procede directo a los penaltis bajo las siguientes reglas del torneo:

Cada equipo ejecutará cinco (5) Tiros Penales. Los Tiros Penales se ejecutan alternativamente por los Equipos. Cada Tiro Penal lo realiza un Tirador diferente, y todos los Tiradores deben ejecutar un Tiro Penal antes de que cualquier otro jugador pueda ejecutar un segundo Tiro Penal. Si antes de que ambos equipos hayan lanzado cinco (5) Tiros Penales, un equipo ha marcado más goles de los que el otro podría anotar (es decir, incluso si el equipo completara sus cinco Tiros Penales), entonces no se ejecutarán más Tiros Penales. Si el marcador está empatado después de que ambos equipos hayan ejecutado cinco (5) Tiros Penales, los tiros penales continuarán hasta que un equipo haya marcado un gol más que el otro con el mismo número de Tiros Penales. El principio anterior continúa para cualquier secuencia subsiguiente de tiros y un Equipo no puede cambiar el orden de los tiradores a penal. Los Tiros Penales no podrán retrasarse para un Tirador que abandone el campo. Si el Tirador del Penal abandona el Campo durante los Tiros Penales, entonces el tiro de dicho Jugador se perderá (es decir, no se anotará) si el Jugador no regresa a tiempo para ejecutar el Tiro Penal

¿Cuántos puntos se obtienen en caso de ganar en la tanda de penales?

En la Leagues Cup, ganar un partido en penaltis da dos puntos en la fase de grupos. Así se distribuyen los puntos:

3 puntos en caso de victoria en tiempo regular

2 puntos en caso de victoria en penaltis tras empate en tiempo regular

1 punto en caso de derrota en penaltis tras empate en tiempo regular

0 puntos en caso de perder en tiempo regular.

MLS vs Liga MX: reglas y formato de la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup la disputan los 18 equipos de la Liga MX y los 18 clubes de la MLS que calificaron a los Playoffs el torneo anterior, dejando fuera a 12 franquicias. Cada equipo disputa dos partidos ante rivales de la otra liga y los equipos se ordenan por puntos en una clasificación de cada liga, por lo que el punto extra por victoria en penaltis puede ser vital. Ocho equipos califican a los cuartos de final, cuatro por liga, dejando cruces MLS vs Liga MX en la siguiente ronda.

En caso de empate en puntos en las posiciones de la clasificación de las ligas, existen los siguientes criterios de desempate:

Mayor diferencia de goles entre goles marcados y recibidos por el Club.

Mayor número de victorias en el tiempo reglamentario del Partido.

Mayor número de goles marcados por el Club.

Menor número de goles recibidos por el Club.

Menos puntos en la Tabla de Juego Limpio del Equipo.

Un sorteo organizado por el Comité Organizador.

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