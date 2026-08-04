Oro, plata y récord para Colombia: Flor Denis Ruíz brilla en el lanzamiento de jabalina

Flor Denis Ruíz y Valentina Barrios ganaron la medalla de oro y plata en la prueba del lanzamiento de jabalina en los Juegos Centroamericanos.

Flor Denis Ruíz en acción para Colombia | PanamSports

Colombia volvió a sonreír en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Después de los metales dorados ganados por Ronal Longa en los 100 metros planos y Mayra Gaviria en el lanzamiento de martillo, este martes 4 de agosto, los colombianos volvieron a reinar.

Vale la pena destacar que ya son seis medallas ganadas para Colombia en el atletismo de Santo Domingo 2026. Pedro Marín, Valentina Barrios, Éider Arevalo, Flor Denis Ruíz, Mayra Gaviria y Ronal Longa, han sido los deportistas que le han entregado preseas a la delegación ‘tricolor’, por ahora.

Este deporte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tuvo su competencia inicial el domingo 2 de agosto y cerrará competencias el sábado 8 de agosto. Justamente, en este tercer día de acción en el atletismo, el lanzamiento de jabalina femenino se llevó todas las miradas.

Colombia gana oro y plata en el lanzamiento de jabalina femenino

Flor Denis Ruíz brilló con luz propia al consagrarse campeona del lanzamiento de jabalina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La nacida en Colombia de 35 años registró un lanzamiento de 67.34 metros. Una marca que no solo le valió para colgarse la medalla de oro, sino que también estableció un nuevo récord a nivel centroamericano y del caribe.

ORO! COLOMBIA MANDA EN EL LANZAMIENTO DE JABALINA!



Flor Ruiz🥇, con récord del evento (67.34m) y Valentina Barrios🥈 hicieron 1-2 en esta modalidad del Atletismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Flor superó su propia marca de JCC registrados en el 2014: 63.80m. pic.twitter.com/HFfBStG5zL — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) August 4, 2026

Esta misma atleta, Flor Denis Ruíz, tenía el récord de la competencia con una distancia de 63.80 metros que impuso el 26 de noviembre de 2014 en Xalapa, México. Ahora, con su lanzamiento en Santo Domingo, República Dominicana, se consolida como la reina del lanzamiento de jabalina.

Ahora bien, la alegría colombiana fue por partida triple. Pues, Colombia no solo festejó la medalla de oro, el récord centroamericano y del caribe, sino también el metal plateado. Valentina Barrios, de 22 años, se quedó con el segundo lugar de la competencia con un lanzamiento de 58.14 metros. Así las cosas, el país ‘cafetero’ no solo tiene el presente, sino también el futuro de esta modalidad.

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