Estados Unidos vs Guatemala en vivo, Premundial sub 20 Concacaf 2026: en directo el partido de hoy 4 de agosto

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del partido.

Les damos la bienvenida al minuto a minuto del partido entre Estados Unidos y Guatemala, válido por los cuartos de final del Premundial sub 20 de México 2026. Ambos seleccionados se miden en busca del mismo objetivo, ser uno de los cuatro representantes de la Concacaf en el Mundial sub 20 de Azerbaiyán y Uzbequistán y para eso tienen que ganar ya que, el perdedor se quedará eliminado.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Guatemala y dónde ver el partido del Premundial sub 20, hoy 4 de agosto?

El partido entre Estados Unidos y Guatemala se disputará el martes 4 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Universitario BUAP, en la ciudad de Puebla, México.

Estados Unidos vs Guatemala: ¿Dónde ver en vivo el partido del Premundial sub 20 Concacaf 2026?

El encuentro entre Guatemala y Estados Unidos se podrá seguir en vivo a través de Disney+ en tierras chapinas. Además, en Estados Unidos, los derechos televisivos los tienen FS2, FOX Soccer Plus y Tubi en idioma inglés mientras que TUDN y ViX+, en español.

¿Quién gana el Estados Unidos vs Guatemala, según la IA?

Si tuviera que hacer un pronóstico basado en el nivel mostrado por ambos equipos, Estados Unidos parte como favorito, aunque creo que Guatemala tiene posibilidades reales de dar pelea.

Le daría estas probabilidades:

🇺🇸 Estados Unidos: 60%

60% 🤝 Empate (y definición por penales): 22%

22% 🇬🇹 Guatemala: 18%

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