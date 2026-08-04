¿Se suspende Antigua GFC vs Real Estelí por explosiones del Volcán de Fuego en Guatemala?

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) declaró Alerta Roja Departamental en Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.

El volcán mantiene en vilo a Guatemala | Johan ORDONEZ / AFP

La actividad del Volcán de Fuego mantiene en alerta a las autoridades de Guatemala y genera incertidumbre en torno a distintos eventos programados en las zonas cercanas, entre ellos el partido entre Antigua GFC y Real Estelí por la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026. Aunque el encuentro sigue en pie, la evolución de la emergencia ha despertado dudas entre aficionados y medios de comunicación.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) declaró Alerta Roja Departamental en Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, además de mantener la Alerta Institucional Anaranjada debido a la actividad eruptiva del Volcán de Fuego. Entre las medidas adoptadas figura el cierre preventivo de un tramo de la Ruta Nacional 14, una de las principales vías de acceso hacia Antigua Guatemala.

Hasta el momento, ni Concacaf, ni Antigua GFC, ni las autoridades locales han informado sobre una suspensión o reprogramación del compromiso. Por esa razón, el encuentro continúa programado, aunque la situación permanece bajo seguimiento y cualquier decisión dependerá de la evolución de la actividad volcánica y de las recomendaciones de los organismos de protección civil.

¿Dónde y a qué hora se juega el Antigua GFC vs Real Estelí por la Copa Centroamericana 2026?

El partido entre Antigua GFC y Real Estelí está programado para este martes 4 de agosto a las 20:00 horas (tiempo de Guatemala) en el estadio Pensativo, ubicado en Antigua Guatemala. El compromiso corresponde a la segunda jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana 2026. El conjunto guatemalteco buscará recuperarse tras caer en su debut frente a Alianza, mientras que el equipo nicaragüense hará su estreno en la presente edición del torneo.

¿Puede suspenderse el Antigua GFC vs Real Estelí por actividad del Volcán de Fuego? Esto sabemos

Por ahora, no existe un anuncio oficial que confirme la suspensión del partido. Sin embargo, la posibilidad ha comenzado a ser considerada debido a la actividad del Volcán de Fuego y a las medidas preventivas implementadas por las autoridades. El cierre de la Ruta Nacional 14 y la alerta vigente han complicado el acceso a Antigua Guatemala, aunque esto no implica automáticamente que el encuentro vaya a cancelarse. Cualquier modificación dependerá de la evaluación de las condiciones de seguridad y será comunicada por Concacaf o por las autoridades correspondientes.

¿En qué fase está la actividad del Volcán de Fuego de Guatemala y por qué evacuan?

El Volcán de Fuego atraviesa una fase eruptiva caracterizada por explosiones, emisión de gases y descenso de material volcánico por la barranca Las Lajas. Como medida preventiva, las autoridades mantienen evacuaciones en comunidades cercanas y restricciones de circulación en sectores considerados de riesgo.

La CONRED explicó que la elevada concentración de gases y el constante descenso de material volcánico impiden reabrir algunos tramos de carretera, motivo por el cual se mantienen las restricciones de acceso en varios puntos. Además, pidió a la población seguir únicamente la información emitida por los canales oficiales mientras continúan las labores de monitoreo y respuesta ante la emergencia.

Te puede interesar