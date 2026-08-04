¡Por el oro! Colombia vence a Venezuela y va por el título en los Juegos Centroamericanos

La guardameta Natalia Giraldo fue figura del equipo colombiano, al atajar un cobro, que ayudó a darle el paso a su país a la final del certamen regional.

Colombia Femenina en los Juegos Centroamericanos/ @FCFSeleccionCol.

Continúa la actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Colombia espera mantener el segundo lugar en el medallero, parcialmente se encuentra en esta posición con 60 oros, 68 platas y 49 bronces, solamente por debajo de México quien ha demostrado categoría en las distintas disciplinas.

Quienes les quieren dar otra presea dorada al país, son las futbolistas de la Selección Colombia Femenina. Bajo las órdenes del técnico Ángelo Marsiglia las ‘cafeteras’ vencieron 4-3 en los penales este martes a Venezuela, tras el 2-2 en los 120 minutos, la definición del paso a la final se tuvo que ir hasta los cobros desde los 11 pasos.

Así formó la Selección Colombia: Natalia Giraldo; Kelly Ibargüen, Stefanía Perlaza, Fernanda Viáfara, Angie Salazar; Melissa Moreno, Mariana Muñoz, Sara Martínez; Daniela Garavito, Ingrid Guerra y Melanín Aponzá.

Las cosas no comenzaron de la mejor manera para el cuadro ‘Tricolor’, ya que Genesis Flórez (3′) y Verónica Herrera (23′) ponían al cuadro ‘Vinotinto’ 2-0 arriba y descifraba problemas defensivos de Colombia, algo que no le había sucedido en ningún otro compromiso del certamen, ya que en 3 presentaciones solamente había recibido un gol, de México en la jornada 2.

Pero al 39′ la Selección iba a descontar para adentrarse en el compromiso y esperanzarse de poder igualar las acciones en Santo Domingo. La mediocampista Sara Martínez, al servicio de Atlético Nacional, vio habilitada a Melanin Aponzá, la delantera del Deportivo Cali bañó a la guardameta venezolana y poner de esta forma el 2-1 parcial. Así culminaba la primera mitad.

El equipo de Ángelo Marsiglia mostró superioridad para la parte complementaria, después de haber realizado cambios para ir por el empate y la respectiva remontada. Pues bien, Mariana Muñoz vio a Mariana Zamorana habilitada, la delantera de Independiente Sant Fe quedó mano a mano con la guardameta venezolana y se apuntó el 2-2 en el marcador.

Así iba a culminar el segundo tiempo. En la prórroga de 15 y 15 minutos de cada tiempo no se hicieron daño las colombianas y venezolanas, dicho esto todo se tenía que definir en cobros del punto penal.

Para Colombia anotaron Ana González, Fernanda Viáfara, Sara Martínez, Michelle Vásquez y erró Stefanía Perlaza, la guardameta Natalia Giraldo atajó el tercer cobro de las venezolanas y en el quinto Melanie Andreina Chirinos desperdició su ejecución, dándole el paso a la ‘Tricolor’ a la final, donde espera rival del duelo entre México y El Salvador, que definirán al otro finalista a segunda hora de este martes.

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