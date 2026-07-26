¡Drama en la duela! México se lleva un juego de volteretas ante Panamá en Santo Domingo 2026

En actividad del grupo B del básquetbol centroamericano, el quinteto tricolor venció a su similar canalero con mucho nerviosismo

México sufrió, pero derroto a Panamá en básquetbol. | Captura de pantalla.

México inició con una victoria su participación en el básquetbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de superar 66-64 a Panamá en un partido que se definió durante los últimos segundos: Ronnie Selleaze anotó la canasta de la ventaja y selló el resultado con un robo de balón.

El conjunto mexicano tomó el control desde el primer cuarto. Alejandro Muñoz abrió el marcador y se convirtió en una de las principales opciones ofensivas, mientras Yair Olano y Selleaze ayudaron a construir una ventaja de nueve puntos. México cerró el periodo con marcador de 19-10.

Panamá reaccionó antes del descanso por medio de Dylan Lemon, Johnny Murillo y Saul Guevara. El cuadro canalero aprovechó algunas pérdidas de balón de México y redujo la diferencia, aunque el equipo tricolor conservó la ventaja de 35-31 al finalizar la primera mitad.

El partido cambió durante el tercer cuarto. Panamá elevó la presión defensiva, encontró puntos en transición y tomó el liderato con aportaciones de Lemon, Murillo y Guevara. México tuvo dificultades desde la línea de tres, pero se mantuvo cerca en el marcador y llegó al último periodo abajo por un punto, 49-48.

La selección panameña amplió su ventaja en el cuarto final. Lemon conectó un triple, Omario Bailey sumó dentro de la pintura y Guevara anotó desde larga distancia. Una canasta de Isaac Wright colocó el marcador 62-54 con menos de cuatro minutos por disputar.

México respondió con una racha encabezada por Ramiro Altamirano, Julián Gómez y Selleaze. Altamirano convirtió dos tiros libres y otra canasta, Gómez agregó dos puntos en la pintura y Selleaze empató el encuentro 62-62 desde la línea de castigo.

Muñoz colocó adelante a México con una anotación dentro de la pintura, pero Murillo igualó 64-64 mediante un contragolpe cuando quedaban 8.2 segundos. El equipo mexicano solicitó tiempo fuera para preparar la última posesión.

Tras la reanudación, Ángel Escárcega encontró a Selleaze, quien anotó cerca del aro a 4.3 segundos del final para establecer el 66-64. En la siguiente jugada, el propio Selleaze robó el balón a Lemon y evitó que Panamá tuviera una última oportunidad de empatar o ganar el encuentro.

Alejandro Muñoz terminó como el máximo anotador de México con 15 puntos, seguido por Selleaze con 14 y Altamirano con 10. Por Panamá, Lemon encabezó la ofensiva con 18 unidades, mientras Murillo aportó 14 y Guevara sumó 13.

Con el triunfo por 66-64, México comenzó su camino en Santo Domingo 2026 después de remontar una desventaja de ocho puntos en el periodo final. Panamá, por su parte, dejó escapar el partido tras mantenerse al frente durante buena parte de la segunda mitad.

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