México se lleva tres platas y un bronce en el judo de Santo Domingo 2026

Ulises Méndez, Prisca Awiti y Gilberto Cardoso llegaron y perdieron la final, mientras Katia Castillo completó la cosecha tricolor en las finales -63 y -70kg femenil y -73 y 81kg varonil

México se lleva tres medallas de plata y un bronce en judo. | Captura Claro Sports

México sumó cuatro medallas en la jornada de judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después de conseguir tres preseas de plata y una de bronce en el Pabellón de Judo. Ulises Méndez, Prisca Awiti y Gilberto Cardoso avanzaron hasta sus respectivas finales, mientras Katia Castillo completó la cosecha tricolor al subir al tercer lugar del podio.

La primera plata llegó en la categoría varonil de menos de 73 kilogramos. Ulises Méndez enfrentó a Marlon Herrera en el combate por el título, pero la definición se produjo apenas nueve segundos después del inicio. Herrera encontró el ippon y se quedó con la medalla de oro, por lo que el representante mexicano terminó en la segunda posición.

Prisca Awiti disputó la final femenil de menos de 63 kilogramos ante la venezolana Anriquelis Barrios. El combate se mantuvo abierto durante los primeros minutos y ambas judocas recibieron una penalización, pero Barrios encontró la acción que definió la pelea a los 3:53 minutos para llevarse el oro por ippon.

La medallista olímpica mexicana tuvo que conformarse con la plata después de quedarse a un paso del primer lugar. Su resultado representó la segunda presea de ese color para México durante una jornada en la que la delegación mantuvo presencia en tres combates por el campeonato.

Gilberto Cardoso protagonizó la tercera final mexicana del día en la división varonil de menos de 81 kilogramos. El judoca tricolor se midió al puertorriqueño Adrián Gandía, quien tomó ventaja con un waza-ari y después aseguró el triunfo por ippon a los 2:05 minutos.

La experiencia de Gandía marcó la diferencia en el combate y dejó a Cardoso con la tercera medalla de plata para México. De esta manera, los tres representantes nacionales que alcanzaron una final cerraron su participación en el segundo escalón del podio.

Katia Castillo sumó una presea más para México, en el duelo por el bronce de la categoría femenil de menos de 70 kilogramos, la mexicana enfrentó a Adriana Rivera, de El Salvador, y resolvió el combate por ippon a los 2:46 minutos.

Castillo sometió e inmovilizó a su rival para asegurar el tercer lugar. Con este resultado, México cerró la jornada de judo con cuatro medallas: las platas de Ulises Méndez, Prisca Awiti y Gilberto Cardoso, además del bronce de Katia Castillo.

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