México estará presente en la Final del Mundial 2026 en Nueva York

La regiomontana será la encargada de realizar los anuncios oficiales en español, incluidas las alineaciones, el protocolo previo al silbatazo inicial y los avisos

Jacky Lozano, la mexicana que estará en la final del Mundial 2026. | @jackylozanos

La Final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará en Nueva York, tendrá un importante sello mexicano. Aunque la selección mexicana no logró llegar al partido por el título y tampoco habrá árbitros nacionales en el encuentro, una regiomontana formará parte del espectáculo más importante del futbol mundial.

Jacky Lozano, conductora de televisión y creadora de contenido originaria de Monterrey, fue elegida por la FIFA como la voz oficial en español para la Final del Mundial 2026, un papel clave dentro del protocolo del encuentro.

Durante el partido, Lozano será la encargada de realizar los anuncios oficiales en español, incluidas las alineaciones, el protocolo previo al silbatazo inicial y los avisos que se generen a lo largo del compromiso entre Argentina y España.

La regiomontana ya había participado como la voz oficial del Estadio Monterrey durante los cuatro partidos del Mundial 2026 disputados en dicha ciudad. Su desempeño en la sede mundialista fue determinante para recibir la invitación de formar parte de la gran final del torneo.

¿Quién es Jacky Lozano?

Jacky Lozano cuenta con una amplia trayectoria como voz oficial en eventos deportivos nacionales e internacionales. En la Liga MX Femenil ha colaborado con Rayadas, además de participar en el sonido local de competencias como el Mundial de Clubes, la Copa América, la Copa Oro, la Concacaf Nations League y finales de la Concacaf Champions Cup.

Argentina y España buscan la gloria mundial

Argentina y España disputarán la Final del Mundial 2026 en Nueva York con objetivos históricos. La Albiceleste intentará convertirse en la tercera selección en conquistar dos Copas del Mundo de manera consecutiva, mientras que La Roja buscará levantar su segundo título mundial, después del conseguido en Sudáfrica 2010.

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