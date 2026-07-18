Cruz Azul vs Puebla: precio de boletos para el próximo partido de La Máquina en el Estadio Azteca

Cruz Azul recibirá al Puebla el 21 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Azteca. Los boletos cuestan entre 200 y mil 600 pesos y se venden por Fanki

Boletos Cruz Azul vs Puebla | Imago7

Cruz Azul volverá a jugar como local en el Estadio Azteca, denominado comercialmente Estadio Banorte, para recibir al Puebla en la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX. El club confirmó la sede y puso a la venta entradas con precios que comienzan en 200 pesos.

El encuentro representará el regreso de La Máquina al inmueble de Santa Úrsula, después de varias semanas de dudas sobre el estadio que utilizaría durante el torneo. El Estadio Ciudad de los Deportes y el Corregidora aparecieron como alternativas antes de que se alcanzara un acuerdo para permanecer en el Azteca.

La directiva celeste informó que disputará sus partidos como local del Apertura 2026 en este escenario, el cual también será utilizado por América y Atlante. Cruz Azul será el primer equipo de los tres en presentarse como anfitrión durante el nuevo campeonato.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui llegará al compromiso después de iniciar la defensa de su título con una victoria por 3-2 ante Atlético de San Luis, partido en el que remontó el marcador. Puebla será su primer rival como local en el torneo.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Cruz Azul en el Estadio Azteca?

El partido Cruz Azul vs Puebla se jugará el martes 21 de julio de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca, cuyo nombre comercial es Estadio Banorte. El duelo corresponde a la Jornada 2 del Apertura 2026.

El compromiso fue colocado entre semana debido a los ajustes realizados en el calendario de La Máquina por su participación en el Campeón de Campeones. El acceso al estadio dependerá de la zona seleccionada y de la disponibilidad de entradas en la plataforma oficial.

¿Cuánto cuestan los boletos para el regreso de La Máquina al Estadio Azteca? Lista de precios

Los boletos para el Cruz Azul vs Puebla tienen un costo de entre 200 y 1,600 pesos. Las localidades más económicas corresponden a las zonas Alto Norte y Alto Sur, mientras que el precio más elevado es para Palcos Club.

💙 ¡Azules, el campeón está de regreso en el Estadio Banorte!



Nos vemos este martes para pintar las gradas de Azul, como solo ustedes saben hacerlo.



🎟️ La venta de boletos inicia hoy a las 14:00 horas por Fanki.



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¡Hagamos que llenar el estadio sea… pic.twitter.com/HJouxAnCUi — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 18, 2026

Alto Norte: 200 pesos

200 pesos Alto Sur: 200 pesos

200 pesos Alto Lateral: 250 pesos

250 pesos 300 Preferente: 500 pesos

500 pesos 300 Cabecera: 500 pesos

500 pesos 300 Lateral: 650 pesos

650 pesos 100 Cabecera Norte: 650 pesos

650 pesos 100 Cabecera Sur: 650 pesos

650 pesos 100 Plus Norte: 800 pesos

800 pesos 100 Plus Sur: 800 pesos

800 pesos 200 Platea: 1,000 pesos

1,000 pesos 100 Lateral: 1,000 pesos

1,000 pesos Corner Club: 1,200 pesos

1,200 pesos Locker Club: 1,200 pesos

1,200 pesos Palcos Club: 1,600 pesos

Los precios publicados no incluyen los cargos por servicio de la boletera, por lo que la cantidad final puede aumentar al momento de completar la operación. La disponibilidad de cada localidad también puede cambiar conforme avance la venta.

Horarios, fechas, cómo y dónde comprar entradas para el Cruz Azul vs Puebla en el Azteca

La venta de boletos comenzó el sábado 18 de julio de 2026 a las 14:00 horas por medio de Fanki, plataforma anunciada por Cruz Azul para este encuentro. El club publicó el enlace de compra en sus cuentas oficiales para que los aficionados pudieran elegir la zona y completar el pago.

Para adquirir las entradas, los seguidores deben ingresar al enlace oficial difundido por Cruz Azul, seleccionar el partido ante Puebla y revisar las localidades disponibles. La recomendación es realizar la operación únicamente mediante Fanki y evitar páginas de reventa, ya que el precio final debe incluir la entrada y los cargos correspondientes.

El partido está programado para comenzar a las 19:00 horas del martes 21 de julio, por lo que los asistentes deberán considerar los filtros de seguridad, la revisión de boletos y los traslados hacia Santa Úrsula. Cruz Azul no detalló en su anuncio una venta en taquillas, por lo que el canal confirmado para comprar entradas es la plataforma Fanki.

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