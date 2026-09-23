Gilberto Mora, el nuevo ‘10’ de la Selección Mexicana en la era de Rafael Márquez

El joven futbolista de los Xolos de Tijuana recibe una gran responsabilidad en el Tricolor con la ilusión de dejar huella

Gilberto Mora asume el reto del número 10 de la Selección Mexicana. | Claro Sports

La camiseta número 10 de la Selección Mexicana tiene un nuevo dueño. Gilberto Mora fue elegido para portar uno de los dorsales con mayor historia dentro del Tricolor durante el inicio de la etapa de Rafael Márquez como entrenador del combinado nacional.

Con apenas 17 años, el mediocampista de los Xolos de Tijuana asumirá la responsabilidad de utilizar un número que ha acompañado a figuras importantes del fútbol mexicano. Mora ya utiliza el dorsal 10 con el conjunto fronterizo y ahora llevará ese mismo número con la selección mayor.

El futbolista nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es considerado uno de los principales prospectos del fútbol mexicano por su aparición temprana en Primera División, su participación con selecciones juveniles y su proceso dentro de Xolos. Su debut en Liga MX ocurrió en 2024, cuando se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en disputar un partido en la máxima categoría.

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Mora se convierte en una de las apuestas del nuevo proyecto encabezado por Rafael Márquez, quien inicia una etapa con la Selección Mexicana después del ciclo anterior encabezado por Javier Aguirre, de quien fue auxiliar. El entrenador mexicano busca integrar elementos jóvenes al equipo nacional y el mediocampista de Tijuana aparece entre los futbolistas llamados a tener participación en esta renovación.

El legado del número 10 en la Selección Mexicana

El dorsal 10 tiene una historia especial dentro del Tricolor. A lo largo de los Mundiales, jugadores con distintas características han utilizado ese número y lo han asociado con creatividad, liderazgo y responsabilidad dentro del campo.

Uno de los casos más recordados es el de Cuauhtémoc Blanco, quien utilizó el número 10 durante los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. El mediapunta mexicano fue uno de los referentes ofensivos de aquellas generaciones y marcó goles importantes con la selección.

Antes de Blanco, Luis García portó el 10 en las Copas del Mundo de Estados Unidos 1994 y Francia 1998. El delantero mexicano tuvo una actuación destacada en el Mundial de 1994, donde marcó dos goles ante Irlanda en la fase de grupos.

Otro futbolista que llevó ese número fue Tomás Boy en México 1986. El mediocampista participó en aquella Copa del Mundo y formó parte de una generación que alcanzó los cuartos de final del torneo disputado en territorio mexicano.

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Ahora, el dorsal pasará a un jugador que todavía atraviesa sus primeros pasos en el futbol profesional. Gilberto Mora tendrá la oportunidad de escribir su propia historia con la camiseta número 10 de la Selección Mexicana, en una etapa que tendrá como objetivo preparar al equipo rumbo a los próximos compromisos internacionales.

Con su llegada al primer equipo nacional, Mora sigue recibiendo la confianza para formar parte del proyecto rumbo al futuro del Tricolor, tras el Mundial 2026, pero ahora con un dorsal que también le agrega una gran responsabilidad. Su proceso con Xolos y su continuidad en la selección mayor marcarán una nueva etapa en su carrera.

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