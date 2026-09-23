La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes serán los nominados de este miércoles 23 de septiembre?

La competencia entra en su última etapa con nuevos nominados y la posibilidad de que el público defina quién continúa rumbo a la final

Quiénes son los nominados de la Casa de los Famosos | @LaCasaFamososMx

La competencia de La Casa de los Famosos México 2026 entra en una nueva etapa con la definición de los habitantes que estarán en riesgo de abandonar el reality. Con la recta final en marcha, las estrategias de los participantes cambian mientras se acerca la definición del ganador.

Uno de los movimientos recientes dentro del programa fue la clasificación de Mariana Ochoa como la primera finalista oficial. La cantante y actriz obtuvo la chamarra dorada, beneficio que le permite asegurar su lugar en la final y evitar la próxima ronda de nominación.

Con este escenario, los habitantes restantes buscarán mantenerse dentro de la competencia por el premio de 4 millones de pesos, mientras el público tendrá nuevamente la decisión mediante las votaciones.

¿A qué hora y dónde ver en vivo las nominaciones de hoy en La Casa de los Famosos México 2026?

La gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 se transmitirá este miércoles 23 de septiembre a través de las plataformas oficiales de TelevisaUnivision y ViX, donde los seguidores podrán conocer la placa de participantes en riesgo. Durante la transmisión, Galilea Montijo dará a conocer la lista de habitantes nominados para la siguiente eliminación.

Una vez revelada la placa, el público podrá participar en la votación para elegir al concursante que desea mantener dentro del programa.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México 2026, al momento?

Hasta el momento, la lista definitiva de nominados se dará a conocer durante la gala de nominación de este miércoles. La placa será conformada por los habitantes que reciban más votos dentro de la dinámica del programa. Después del anuncio oficial, el público podrá participar en el proceso para definir quién continúa en la competencia.

Mariana Ochoa no podrá formar parte de esta ronda debido a que ya cuenta con su lugar asegurado en la final gracias al beneficio obtenido con la chamarra dorada.

¿Cómo votar por los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026? Paso a paso

Las votaciones estarán disponibles después de que se anuncie la placa completa de nominados. El sistema funciona mediante voto positivo, por lo que los seguidores deberán seleccionar al habitante que desean apoyar para que continúe en la competencia.

Para participar se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México cuando se habilite la votación. Entrar a la sección “Vota” o escanear el código QR mostrado durante la transmisión. Seleccionar la fotografía del participante al que se desea apoyar. Confirmar el voto y enviarlo.

Los usuarios con una cuenta activa de ViX Premium cuentan con 10 votos disponibles para repartir entre los nominados. De acuerdo con las reglas del programa, las votaciones abrirán después de conocerse la placa y tendrán diferentes ventanas de participación durante la semana hasta la Gala de Eliminación, donde Galilea Montijo anunciará el cierre del proceso.

La Casa de los Famosos México 2026: lista completa de eliminados, al momento

Hasta ahora, los participantes que han dejado la competencia son:

Ximena Herrera – actriz – segunda eliminada.

– actriz – segunda eliminada. Fede Vigevani – influencer – salió durante la segunda semana.

– influencer – salió durante la segunda semana. Arantza Ruiz – actriz – tercera eliminada.

– actriz – tercera eliminada. Moisés Peñaloza – actor – cuarto eliminado.

– actor – cuarto eliminado. Yanet García – conductora – quinta eliminada.

– conductora – quinta eliminada. Luis Chaparro – influencer – sexto eliminado.

– influencer – sexto eliminado. Aldo Rendón – stylist – salió durante la sexta semana.

– stylist – salió durante la sexta semana. Flor Vigna – influencer – séptima eliminada.

– influencer – séptima eliminada. Massad Altamim – influencer – octavo eliminado.

Con la llegada de la última etapa, cada nominación tendrá mayor impacto en la conformación de la final de La Casa de los Famosos México 2026, mientras los habitantes buscan mantenerse hasta la última gala.

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