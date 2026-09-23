Municipal vs Suchitepéquez en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Municipal vs Suchitepéquez, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal y Suchitepéquez se enfrentan por la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que presenta realidades completamente diferentes. Los Rojos buscan mantenerse en la pelea por el liderato y aprovechar su regreso a la actividad después de no jugar el pasado fin de semana, mientras que los Venados necesitan reaccionar desde el último lugar de la tabla.

Municipal llega con 20 puntos y ubicado en el segundo lugar, producto de seis victorias, dos empates y solamente una derrota. El equipo de Mario Acevedo se ha consolidado como uno de los principales protagonistas del Apertura junto al líder Antigua GFC, precisamente el rival al que debía enfrentar en la jornada 10 antes de la postergación provocada por la cantidad de futbolistas convocados a la Selección de Guatemala. Después de varios días sin competencia, los Escarlatas regresan a la acción con bajas por las convocatorias de la Bicolor, aunque cuentan con un plantel amplio para intentar mantenerse cerca de la cima.

Por su parte, Suchitepéquez ocupa el último lugar con seis puntos, después de una victoria, tres empates y seis derrotas. Los Venados afrontarán el encuentro con una importante novedad en el banquillo: será el estreno de Omar “el Tanque” Zalazar como entrenador, luego de la salida de Manuel Castañeda y el breve interinato de Douglas Zamora. Zalazar conoce muy bien a la institución, ya que fue el goleador del equipo campeón del Clausura 2016. Una década después regresa en un rol diferente y con la misión de levantar a un conjunto golpeado por los resultados, que necesita comenzar a sumar para evitar que la lucha por la permanencia se convierta en su principal preocupación de la temporada.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Municipal vs Suchitepéquez de la jornada 11 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Suchitepéquez será el jueves 24 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio El Trébol y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Suchitepéquez hoy

Municipal no podrá contar con Yunior Pérez (Cuba), Kenderson Navarro, José Morales, Carlos Estrada, Nicolás Samayoa, César Calderón, Jonathan Franco y Rudy Muñoz, convocados a la Selección de Guatemala, mientras que Suchitepéquez no cuenta con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

Municipal: Braulio Linares; Carlos Aguilar, Rudy Barrientos, Aubrey David, José Mena; Pedro Altán, Rodrigo Saravia, Cristian Hernández; César Archila, Alejandro Cabeza y Erik López. DT: Mario Acevedo.

Suchitepéquez: Julio Secaida; Mafre Icuté, Wilson Díaz, José Corena, Víctor Torres, César Madrid; Marco Rivas, Armando Zamorano; Carlos Artola, Esvin De León; y Andrés Lezcano. DT: Omar Zalazar.

MÁS INFORMACIÓN: Municipal suma una nueva baja antes de enfrentar a Suchitepéquez

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Suchitepéquez en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Suchitepéquez:

22 de abril de 2018 | Suchitepéquez 0-0 Municipal | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 25 de febrero de 2018 | Municipal 2-0 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 26 de noviembre de 2017 | Municipal 2-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 24 de septiembre de 2017 | Suchitepéquez 1-1 Municipal | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 20 de mayo de 2017 | Municipal 1-0 Suchitepéquez | Semifinales Playoffs Torneo Clausura 2017

Te puede interesar –