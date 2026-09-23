Revela el nombre: Dimayor desmiente interés de empresa por los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano

El contrato de Win Sports finaliza este 31 de diciembre. 8 equipos se quejaron de la repartición de dineros por los derechos del fútbol colombiano.

Santa Fe y América empatan | Vizzor

En las últimas semanas el tema de la empresa que tomará los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano ha tomado un protagonismo importante en los principales medios de comunicación del país, y no es para menos ya que están en juego muchos intereses de cara a los próximos años en el balompié inicial.

La discusión se dio últimamente porque algunos periodistas colombianos filtraron que la empresa Go Pro Media S.A.S había ofertado una cifra cercana a los 90 millones de dólares para quedarse con los derechos del fútbol colombiano, y que dicha propuesta había sido avalada por la mayoría de clubes asociados en primera y segunda división (20 de la A y 16 de la B).

Sin embargo y en medio de estos rumores, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano informó que dichos rumores y que asocian a esa empresa con la propuesta, son falsos, que carecen de veracidad. La entidad asegura que todo el proceso se ha manejado con total transparencia, como se debe realizar todo este tipo de procedimientos.

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Comunicado oficial:

“DIMAYOR se permite informar a la opinión pública que la empresa Go Sports Media S.A.S. no ha participado ni ha hecho parte del proceso de ofertas relacionado con los derechos de televisión y audiovisuales que actualmente adelanta nuestra organización”, indicaron en la misiva.

“En consecuencia, las afirmaciones, versiones y especulaciones que han sido divulgadas recientemente a través de algunos medios de comunicación sobre una supuesta participación de dicha compañía en este proceso carecen de veracidad y no corresponden a la realidad de los hechos”, agregaron.

“DIMAYOR ha desarrollado este proceso bajo estrictos criterios de transparencia, confidencialidad y respeto por los intereses institucionales de sus clubes afiliados. La difusión de información inexacta o no verificada no solo genera confusión en la opinión pública, sino que también entorpece el adecuado desarrollo de un proceso que se ha llevado a cabo con la mayor reserva y discrecionalidad, en beneficio de los intereses colectivos de los clubes y de la sostenibilidad del Fútbol Profesional Colombiano”, ultimó la entidad deportiva.

Cabe mencionar que meses atrás los clubes Independiente Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali, América de Cali, Once Caldas, Atlético Nacional, Junior e Independiente Medellín, denominados como el ‘G8’, se revelaron sobre la repartición del dinero, ya que no es recíproco entre los clubes que más invierten y los denominados ‘chicos’, por tal motivo buscarán una mejor distribución para firmar el nuevo contrato, con la nueva empresa o si continúa Win Sports.

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