La Hormiga González tendrá compañero de lujo: Leon Bailey llega al Olympiacos tras un mercado de alto impacto

El Olympiacos refuerza su plantilla con Leon Bailey y Gustavo Puerta, dos incorporaciones que aumentan la competencia y rodean a Armando González de experiencia internacional

Bailey será compañero de La Hormiga en Grecia | Imago7

El Olympiacos continúa reforzando su plantilla para la temporada 2026-2027 y Armando ‘la Hormiga’ González tendrá ahora un nuevo compañero de peso en el ataque. El club griego cerró la incorporación de Leon Bailey, extremo jamaiquino procedente del Aston Villa, en una operación definitiva que amplía todavía más la competencia interna del conjunto de El Pireo.

La llegada de Bailey se concretó gracias a que el mercado de fichajes en Grecia permaneció abierto después del cierre en las principales ligas europeas. Mientras Inglaterra, España, Italia, Francia y Alemania bajaron la cortina el 1 de septiembre, el campeonato griego mantuvo abierta su ventana y permitió al Olympiacos aprovechar los últimos movimientos disponibles.

De acuerdo con Fabrizio Romano, la transferencia de Bailey será permanente, aunque no trascendió la cifra final de la operación. Lo que sí se conoció es que el atacante firmará contrato con el Olympiacos hasta el 30 de junio de 2029, por lo que se suma como una apuesta importante para el proyecto deportivo del club.

Para La Hormiga, la llegada del jamaiquino significa compartir vestidor con un futbolista de experiencia internacional y pasado reciente en la Premier League. Bailey puede jugar por ambos costados y aporta desequilibrio, velocidad y profundidad, características que pueden complementar el juego del delantero mexicano dentro del sistema ofensivo.

El fichaje del exjugador del Aston Villa se suma a otro movimiento relevante confirmado este miércoles: la llegada del colombiano Gustavo Puerta. El mediocampista, con pasos previos por Bayer Leverkusen, Hull City y Racing de Santander, también se incorporó al cuadro rojiblanco para fortalecer una plantilla que apunta a competir en todos los frentes.

Puerta destacó en su presentación el peso histórico del Olympiacos y la oportunidad que representa este nuevo reto. “Primero que todo, muchas gracias por la bienvenida. Para mí es un placer venir a un club tan grande como Olympiacos, con una historia enorme, llena de títulos y de jugadores que han pasado por acá y han tenido carreras increíbles”, señaló el colombiano.

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La combinación de incorporaciones confirma el periodo de fichajes que ha tenido el club griego. A la apuesta por talento joven como Armando González se suman ahora futbolistas con experiencia en ligas europeas de mayor exposición, lo que eleva la competencia por puestos y también las expectativas alrededor del equipo.

Para La Hormiga, el contexto puede resultar favorable en su proceso de adaptación. Tener a Bailey como opción en los extremos y a Puerta en el mediocampo puede darle al mexicano más apoyos en generación y profundidad, además de exigirle un nivel mayor en entrenamientos y partidos. Olympiacos cerró así una ventana de transferencias con nombres de peso y con la intención de construir un plantel capaz de pelear por títulos en Grecia y competir a nivel internacional.

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